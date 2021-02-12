Проект ремонта помещений был согласован в конце октября прошлого года, хотя переоборудование площадки началось ещё в сентябре. В новом МФЦ будет больше окон для приёма заявителей и просторная зона ожидания.

Чтобы приспособить существующее пространство под центр госуслуг, в ходе ремонта должны были сделать полную внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, частично обновить перегородки, заменить напольное покрытие и подвесные потолки. Также планировали установить новые двери, лестничное ограждение и отремонтировать санузлы.

По проекту предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в пределах зоны обслуживания, в том числе организация путей передвижения и эвакуации, оборудование части здания средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании: акустическими устройствами и информационными указателями на стенах, полу, потолке.

Один из грузовых лифтов торгового комплекса также обещали переоборудовать под маломобильных граждан. Один из входов оснастят широким пандусом с разворотными площадками, по которому удобно провозить в том числе детские коляски.

Зеленоградцы неоднократно обращались к исполнительным властям разного уровня с просьбой перенести МФЦ Крюково «в более удобное место на пересечении транспортно-пересадочного узла, вблизи железнодорожной станции, Крюковской площади, эстакады», сообщали нам в прошлом году «Мои документы».

При этом почти две трети читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не считают торговый комплекс удобным местом для МФЦ.