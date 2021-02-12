Центр госуслуг Крюково откроется в торговом центре на Привокзальной площади 24 февраля 12.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Названа дата открытия многофункционального центра госуслуг «Мои документы» (МФЦ) Крюково на новой площадке. Событие запланировано на 24 февраля, сообщает районная управа со ссылкой на пресс-службу «Моих документов».

Центр переезжает из корпуса 2019 в здание Зеленоградского торгового комплекса на Привокзальной площади, 1, построенное по индивидуальному проекту в 2003 году. МФЦ займёт часть второго этажа. Город заключил с комплексом договор аренды на 10 лет.

Проект ремонта помещений был согласован в конце октября прошлого года, хотя переоборудование площадки началось ещё в сентябре. В новом МФЦ будет больше окон для приёма заявителей и просторная зона ожидания.

Чтобы приспособить существующее пространство под центр госуслуг, в ходе ремонта должны были сделать полную внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, частично обновить перегородки, заменить напольное покрытие и подвесные потолки. Также планировали установить новые двери, лестничное ограждение и отремонтировать санузлы.

По проекту предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в пределах зоны обслуживания, в том числе организация путей передвижения и эвакуации, оборудование части здания средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании: акустическими устройствами и информационными указателями на стенах, полу, потолке.

Один из грузовых лифтов торгового комплекса также обещали переоборудовать под маломобильных граждан. Один из входов оснастят широким пандусом с разворотными площадками, по которому удобно провозить в том числе детские коляски.

Зеленоградцы неоднократно обращались к исполнительным властям разного уровня с просьбой перенести МФЦ Крюково «в более удобное место на пересечении транспортно-пересадочного узла, вблизи железнодорожной станции, Крюковской площади, эстакады», сообщали нам в прошлом году «Мои документы».

При этом почти две трети читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не считают торговый комплекс удобным местом для МФЦ.

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Метки:
центр госуслуг "мои документы" (мфц), Зеленоградский Торговый комплекс
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