Жителей домов 11А,Б,В по улице Гоголя переселят в новые дома в 2025—2028 годах, а жителей корпусов 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 — в 2025—2032 годах. Эти сроки утверждены приказом департамента имущества.

Летом прошлого года были определены этапы расселения жителей старых домов, для которых строят новые по программе реновации. Пятиэтажек в 10 и 18-м микрорайонах в документе не было — график обещали сформировать «по мере утверждения градостроительной документации».

На улице Гоголя после сноса трех пятиэтажек жилые дома на их месте строить не будут из-за требований санитарно-защитной зоны колонии (тюрьма и следственный изолятор расположены прямо напротив). Вместо этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительный комплекса и административного корпуса. А в 18-м микрорайне после сноса пятиэтажек планируется построить два высотных жилых дома и детский сад.

Первыми по реновации в Зеленограде переселяются жители домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 по улице Заводской — в новые корпуса 934, 1934 и 1935. Вслед за ними до весны-лета 2023 года должны расселить дома 4А, 6А, 8, 10 по Заводской и корпуса 925, 926 и 927.

Сейчас строятся корпуса 934 и 935 у Солнечной аллеи и 1936 у Георгиевского проспекта. Следующими начнут строить корпус 927 (возле Панфиловского проспекта) и два дома на Заводской — по существующим планам, в 2023 году.