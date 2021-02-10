Определены сроки переселения жителей пятиэтажек в 10-м и 18-м микрорайонах 10.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Жителей домов 11А,Б,В по улице Гоголя переселят в новые дома в 2025—2028 годах, а жителей корпусов 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 — в 2025—2032 годах. Эти сроки утверждены приказом департамента имущества.

Летом прошлого года были определены этапы расселения жителей старых домов, для которых строят новые по программе реновации. Пятиэтажек в 10 и 18-м микрорайонах в документе не было — график обещали сформировать «по мере утверждения градостроительной документации».

На улице Гоголя после сноса трех пятиэтажек жилые дома на их месте строить не будут из-за требований санитарно-защитной зоны колонии (тюрьма и следственный изолятор расположены прямо напротив). Вместо этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительный комплекса и административного корпуса. А в 18-м микрорайне после сноса пятиэтажек планируется построить два высотных жилых дома и детский сад.

Первыми по реновации в Зеленограде переселяются жители домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 по улице Заводской — в новые корпуса 934, 1934 и 1935. Вслед за ними до весны-лета 2023 года должны расселить дома 4А, 6А, 8, 10 по Заводской и корпуса 925, 926 и 927.

Сейчас строятся корпуса 934 и 935 у Солнечной аллеи и 1936 у Георгиевского проспекта. Следующими начнут строить корпус 927 (возле Панфиловского проспекта) и два дома на Заводской — по существующим планам, в 2023 году.

Подписывайтесь на новости своего микрорайона и присоединяйтесь к группам в социальных сетях — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Другие новости о реновации в Зеленограде
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 10, микрорайон 18, реновация, жилищное строительство, дом 11А, дом 11Б, дом 11В, Корпус 1806, Корпус 1807, Корпус 1808, Корпус 1809, Корпус 1810
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Расширять дороги при застройке 2-го микрорайона новыми домами не будут Новости
Определены сроки переселения жителей пятиэтажек в 10-м и 18-м микрорайонах Новости
Прокурор потребовал пять лет для водителя, сбившего насмерть бабушку с внучкой на Каменке. И в пять раз снизил сумму компенсации Новости
Экс-главу Андреевки выдвинули кандидатом в депутаты Государственной Думы от КПРФ. Основой его программы будет «наведение порядка в ЖКХ» Новости
Предприятия стали в два раза чаще привлекать за антиковидные нарушения. Но теперь они обычно отделываются предупреждениями Истории
«Депутат должен быть службой техподдержки». Как жительница Зеленограда требует от нашего депутата в Госдуме не голосовать за вредный закон Истории
Полиция начала искать поджигателей мусорных контейнеров. Раньше её для этого почти не привлекали Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
«Я редко бываю доволен своими снимками, но это нормально». Владимир Алексеев из Солнечногорска стал лучшим в мире фотографом-путешественником. Мы с ним поговорили Истории
У семьи из Зеленоград сгорел недостроенный дом. Сейчас им нужна помощь, чтобы погасить кредит и вывезти мусор с пепелища Новости
В горбольнице установили новый аппарат МРТ. У него есть ряд преимуществ Новости
Активисты попросили турецкую компанию отказаться от строительства мусоросжигательного завода в Хметьево. Все желающие могут отправить такое же письмо Новости
В школе 1557 отказались комментировать конфликт между учителем и учеником. Но попросили родителей успокоиться и «не поддерживать шумиху» Истории
«Если нет проблем, призывай не призывай, люди не выйдут». Жительница Зеленограда провела 10 суток в спецприемнике за пост с одобрением митинга. Мы с ней поговорили Истории
«Лыжня России» — 13 февраля. Открыта регистрация Афиша
МИЭТ и ОЭЗ торжественно открыли строительство нового комплекса зданий в «инновационном поясе» университета. Рассказываем, что, когда и для кого будет построено Истории
Домашних животных сейчас могут забирать за долги хозяев. В Госдуме предложили запретить это делать Новости
На прошедших митингах задержали 12 жителей Зеленограда. А в Солнечногорске станцевали в поддержку Путина Новости
В Голубом открыли участковый пункт полиции Новости
На платформе в Крюково появилась большая дыра — будьте осторожны Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру