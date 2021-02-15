Розыгрыш билетов на спектакли театра «Ведогонь». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашают в театр 15.02.2021 ZELENOGRAD.RU

С конца января в Москву стала возвращаться культурная жизнь: открылись музеи и выставочные залы, увеличилась заполняемость театров. Мы очень рады этому и предлагаем вам принять самое непосредственное участие в этом возвращении и посетить февральские спектакли театра «Ведогонь». Репертуар театра для зеленоградских и московских площадок можно узнать на их сайте.

На этой неделе среди участников клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем три приглашения на два лица на комедию «Хозяйка гостиницы» по пьесе Карло Гольдони. Спектакль состоится в эту субботу, 20 февраля, в 19:00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград». Для участия в розыгрыше нужно заполнить форму, которая находится ниже на странице.

В четверг, 18 февраля, случайным образом мы определим трёх победителей, которые получат пригласительные билеты в театр на два лица.

Также вы уже сейчас можете заявиться на розыгрыш билетов следующей недели на премьерный спектакль прошлого сезона «Дон Жуан» по произведению Жана-Батиста Мольера и на детскую сказку «Полнолуние в детской».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
театр, клуб друзей, Ведогонь-театр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины Афиша
Жительница нового микрорайона под Зеленоградом создала петицию за строительство недостающих детсадов и школ в Московской области. В её большом списке девять точек рядом с нашим городом Истории
Гало в морозном зеленоградском небе. Красивые фото наших читателей Жизнь
Концерт группы Distemper — 20 февраля в клубе «Кинематограф» Афиша
На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки» Новости
Рядом с Зеленоградом вырубят 13 гектаров леса. Обследование показало, что там почти не осталось живых деревьев Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Хозяйка гостиницы». «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру приглашают в театр Новости
Зеленоградский полумарафон — 25 июля. Началась регистрация Афиша
Основной корпус детской больницы начнет принимать пациентов не позднее июня Новости
Фантастические твари заселили зеленоградский лес после сильнейшего снегопада (и небольшой доработки) Жизнь
После снегопада город обещают «зачистить» к пятнице Новости
В честь дня всех влюбленных в метро переименовали станцию Новости
Самый романтичный автобусный маршрут рядом с Зеленоградом Жизнь
В совет при мэрии выбирают предпринимателей. Можно проголосовать за трех кандидатов в каждой отрасли. Есть кандидаты из Зеленограда Новости
Чем знамениты древние хозяева деревни Кутузово на окраине Зеленограда: Василий и пленная княгиня, Борис и еретики Истории
Расширять дороги при застройке 2-го микрорайона новыми домами не будут Новости
Центр госуслуг Крюково откроется в торговом центре на Привокзальной площади 24 февраля Новости
Машина упала с эстакады на станцию Октябрьской железной дороги. Электрички встали. Пассажиры могут пересаживаться из обычных электричек в «Ласточки-экспрессы» Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру