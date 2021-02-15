С конца января в Москву стала возвращаться культурная жизнь: открылись музеи и выставочные залы, увеличилась заполняемость театров. Мы очень рады этому и предлагаем вам принять самое непосредственное участие в этом возвращении и посетить февральские спектакли театра «Ведогонь». Репертуар театра для зеленоградских и московских площадок можно узнать на их сайте.

На этой неделе среди участников клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем три приглашения на два лица на комедию «Хозяйка гостиницы» по пьесе Карло Гольдони. Спектакль состоится в эту субботу, 20 февраля, в 19:00 на театральной сцене КЦ «Зеленоград». Для участия в розыгрыше нужно заполнить форму, которая находится ниже на странице.

В четверг, 18 февраля, случайным образом мы определим трёх победителей, которые получат пригласительные билеты в театр на два лица.

Также вы уже сейчас можете заявиться на розыгрыш билетов следующей недели на премьерный спектакль прошлого сезона «Дон Жуан» по произведению Жана-Батиста Мольера и на детскую сказку «Полнолуние в детской».