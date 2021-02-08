В поселке Голубое открыли участковый пункт полиции. Здесь будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних.
По мнению замглавы администрации Солнечногорского района Сергея Пушкина, с открытием такого пункта в Голубом «стало значительно проще» выполнять задачи по охране правопорядка. Сообщается, что пункт полиции открыли по многочисленным просьбам жителей — сейчас в поселке проживает около 25 тысяч человек.
Помещения общей площадью около 100 квадратных метров предоставили в безвозмездное пользование отделу полиции по поручению главы муниципалитета Владимира Слепцова. В инстаграме территориального управления Андреевка уточняется, что в помещениях есть домофон и пандус, сделан «отличный ремонт» — и все это «благодаря поддержке инвесторов, усилиям управляющей организации».
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