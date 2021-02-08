В поселке Голубое открыли участковый пункт полиции. Здесь будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних.

По мнению замглавы администрации Солнечногорского района Сергея Пушкина, с открытием такого пункта в Голубом «стало значительно проще» выполнять задачи по охране правопорядка. Сообщается, что пункт полиции открыли по многочисленным просьбам жителей — сейчас в поселке проживает около 25 тысяч человек.