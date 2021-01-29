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Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах 29.01.2021 ZELENOGRAD.RU

С 1 февраля «Тройкой» можно расплачиваться за поездки в Подмосковье в пределах одного города (городского округа). Пока только по тарифу «Кошелек» — на тех маршрутах, где действует «плоский тариф» со списанием на входе. Единую транспортную карту для жителей Москвы и Московской области обещают полностью доработать к сентябрю.

«Это только первый этап запуска, но уже важный шаг для создания единого транспортного пространства между Москвой и областью, — сообщили в департаменте транспорта. — Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа». Пока речь идет об использовании «Тройки» только в областных автобусах, в перспективе ей можно будет пользоваться для оплаты проезда в электричках (там, где нет МЦД — на «диаметрах» карта действует уже сейчас).

«Коллеги работали, программисты. Все это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев, — сказал в эфире телеканала „360“ губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить».

В Подмосковье проезд в общественном транспорте можно оплачивать картой «Стрелка». Оплата имеет свои нюансы. Есть фиксированная стоимость поездки (36,74 рубля), система скидок в зависимости от количества поездок и принцип зонирования — плюс 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с 1 по 10 поездку. Стоимость поездки в областном транспорте при оплате бесконтактной банковской картой — 37 рублей. Стоимость поездки за наличные — 58 рублей. В Москве разовая поездка в городском транспорте (автобусы, трамваи, метро, МЦК, центральная зона МЦД) по карте «Тройка» стоит 42 рубля.

С 2016 года существует совмещенная карта «Тройка+Стрелка» — на ней установлено два приложения, на каждом свой электронный кошелек, пополнение и списание происходит с двух счетов. Удобство только в использовании одной, а не двух карт для проезда по Москве и области.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, автобусы, карта "тройка", подмосковье
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Обсуждение
леонид ханбеков
4 часа назад
Интересно на 128 заработает тройка ведь на 164 заработала хотя он не городской
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