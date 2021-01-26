Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде
Сервис доставки продуктов «СберМаркет» в Зеленограде начал доставлять продукты из сети продуктовых супермаркетов Billa.
Стоимость доставки — 159 рублей, но если есть подписка «СберПрайм» (199 рублей в месяц или 1999 в год), то заказ привезут бесплатно.
При заказе от тысячи рублей можно воспользоваться промокодом M0VNK6, он дает скидку в размере 250 рублей. Эта акция действует до 18 февраля. Продукты можно заказать как через сайт «Сбермаркета», так и через одноименное приложение.
Супермаркеты Billa в Зеленограде расположены в корпусе 1006а и на Савелкинском проезде, 8.
Также «Сбермаркет» доставляет заказы из магазинов Metro, «Ашан», «Лента», Selgros, «Дочки-сыночки» и «Улыбка радуги».
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