В здании культурного центра «Даблби» закрылась в ноябре, когда и сам центр прекратил работу из-за действующих в Москве ограничений. Тогда сотрудники кофейни временно перешли в другие заведения, чтобы не оставаться без средств к существованию. Сейчас они вернутся на работу в «Даблби».

Кофейня «Даблби» открылась в Зеленограде в январе 2016 года. Это российская сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty, начиная с его выбора лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях.