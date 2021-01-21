Кофейня «Даблби» снова откроется на Центральной площади 21.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Сетевая кофейня «Даблби», которая раньше работала в здании ДК, скоро откроется буквально в ста метрах — в здании по адресу Савелкинский проезд, 12. Она будет располагаться рядом со СДЭКом и корчмой «Диканька». Кофейня начнет работу в новом помещении в ближайшие две недели.

В здании культурного центра «Даблби» закрылась в ноябре, когда и сам центр прекратил работу из-за действующих в Москве ограничений. Тогда сотрудники кофейни временно перешли в другие заведения, чтобы не оставаться без средств к существованию. Сейчас они вернутся на работу в «Даблби».

Кофейня «Даблби» открылась в Зеленограде в январе 2016 года. Это российская сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty, начиная с его выбора лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях.

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Метки:
рестораны и кафе, Даблби
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