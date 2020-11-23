В соцсетях зеленоградской кофейни редакции ответили, что сейчас команда ищет другое помещение в городе. Сотрудники кофейни временно перешли в другие заведения, чтобы не оставаться без средств к существованию.

«Даблби» открылась в Зеленограде в январе 2016 года. Это российская сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty, начиная с его выбора лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях.