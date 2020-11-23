Сетевая кофейня «Даблби» в культурном центре «Зеленоград» временно прекратила работу. Сам КЦ из-за действующих в Москве ограничений также закрыт до 15 января.
В центральном офисе компании «Зеленоград.ру» сообщили, что сейчас идет процесс переезда в «здание напротив», переезд планируется завершить в декабре. В каком месте откроется кофейня, пока непонятно. Возможно, это будет помещение в 3-м микрорайоне.
В соцсетях зеленоградской кофейни редакции ответили, что сейчас команда ищет другое помещение в городе. Сотрудники кофейни временно перешли в другие заведения, чтобы не оставаться без средств к существованию.
«Даблби» открылась в Зеленограде в январе 2016 года. Это российская сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty, начиная с его выбора лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях.