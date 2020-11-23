Кофейня «Даблби» в ДК закрылась и переезжает в другое помещение 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Сетевая кофейня «Даблби» в культурном центре «Зеленоград» временно прекратила работу. Сам КЦ из-за действующих в Москве ограничений также закрыт до 15 января.

В центральном офисе компании «Зеленоград.ру» сообщили, что сейчас идет процесс переезда в «здание напротив», переезд планируется завершить в декабре. В каком месте откроется кофейня, пока непонятно. Возможно, это будет помещение в 3-м микрорайоне.

В соцсетях зеленоградской кофейни редакции ответили, что сейчас команда ищет другое помещение в городе. Сотрудники кофейни временно перешли в другие заведения, чтобы не оставаться без средств к существованию.

«Даблби» открылась в Зеленограде в январе 2016 года. Это российская сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty, начиная с его выбора лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях.

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Метки:
коронавирус, рестораны и кафе, Даблби
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