Более половины врачей в Москве переболели ковидом, сказал Собянин. Раньше мэрия уверяла, что не может вести такую статистику 05.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Больше половины медиков Москвы переболели коронавирусной инфекцией, сказал Сергей Собянин во время награждения сотрудников больниц, отличившихся в борьбе с эпидемией коронавируса. «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — отметил мэр.

Как были получены эти данные, неизвестно. Весной «Зеленоград.ру» запрашивал у департамента здравоохранения информацию о количестве переболевших ковидом врачей. В середине лета в ведомстве удосужились ответить, заявив, что они не ведут статистику в разрезе профессий, так как это нарушает врачебную тайну.

В отсутствии официальной статистики медики сами ведут список памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время эпидемии. Сейчас в нем больше тысячи человек. Трое — из Зеленограда: 62-летняя медсестра Наталья Мосягина, 67-летняя медсестра Наталья Яшина и 64-летний водитель «скорой» Владимир Игнатов.

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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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Более половины врачей в Москве переболели ковидом, сказал Собянин. Раньше мэрия уверяла, что не может вести такую статистику Новости
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