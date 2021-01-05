Больше половины медиков Москвы переболели коронавирусной инфекцией, сказал Сергей Собянин во время награждения сотрудников больниц, отличившихся в борьбе с эпидемией коронавируса. «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — отметил мэр.

Как были получены эти данные, неизвестно. Весной «Зеленоград.ру» запрашивал у департамента здравоохранения информацию о количестве переболевших ковидом врачей. В середине лета в ведомстве удосужились ответить, заявив, что они не ведут статистику в разрезе профессий, так как это нарушает врачебную тайну.

В отсутствии официальной статистики медики сами ведут список памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время эпидемии. Сейчас в нем больше тысячи человек. Трое — из Зеленограда: 62-летняя медсестра Наталья Мосягина, 67-летняя медсестра Наталья Яшина и 64-летний водитель «скорой» Владимир Игнатов.