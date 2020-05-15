— Владимир Прокопьевич работал у нас лет семь — он был военным моряком в отставке, когда-то служил на Кубе, а выйдя на пенсию, пришёл к нам. Хороший был человек, общительный, все его любили. Ездил в бригаде, которая выезжала к больным коронавирусом — у нас выделены для этого специальные бригады, но ездят по таким вызовам и обычные.

Водителям не положены СИЗы (средства индивидуальной защиты), только маски и перчатки. Это врачи ездят в костюмах, и то, только если диагноз пациента уже подтверждён — тогда медики должны сидеть отдельно от водителя, в салоне. А к пациентам с подозрением на коронавирус и врачи надевают маски и перчатки, бывает еще очки. И на подстанции мы, конечно, все контактируем друг с другом, «варимся в одном котле».

Перед госпитализацией Володя отработал смену как обычно и ушёл домой. А потом дома ему стало плохо — на третий день дочь его привезла к нам на подстанцию, мы тут же отвезли на КТ, а оттуда госпитализировали. Никаких особенных хронических диагнозов у него не было, возрастная гипертония, пожалуй, и всё.

Всего у нас за период эпидемии было еще пять подтверждённых случаев коронавируса среди сотрудников — нас проверяют на ковид, берут мазки. Трое болели бессимптомно, просидели дома в изоляции по две недели, сдали повторные мазки и сейчас уже вышли на работу. Двое отлежали в больницах со средней тяжестью заболевания, выкарабкались. А вот Володя не выбрался. Сегодня похоронили…