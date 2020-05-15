Водитель зеленоградской «скорой помощи» умер от коронавируса. «Были военные на переднем крае — теперь мы», говорит его коллега 15.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Похороны Владимира Прокопьевича Игнатова, водителя подстанции скорой помощи в Зеленограде, состоялись в пятницу на Алабушевском кладбище. Его госпитализировали 30 апреля с двухсторонним воспалением лёгких — в ночь после смены, в тяжелом состоянии. Тестирование подтвердило коронавирус, 64-летний зеленоградец попал в реанимацию и на аппарат искусственной вентиляции лёгких, но врачам не удалось сохранить ему жизнь.

О своём коллеге и о том, как работают зеленоградские бригады скорой помощи во время эпидемии редакции «Зеленоград.ру» рассказал сотрудник зеленоградской «скорой».

— Владимир Прокопьевич работал у нас лет семь — он был военным моряком в отставке, когда-то служил на Кубе, а выйдя на пенсию, пришёл к нам. Хороший был человек, общительный, все его любили. Ездил в бригаде, которая выезжала к больным коронавирусом — у нас выделены для этого специальные бригады, но ездят по таким вызовам и обычные.

Водителям не положены СИЗы (средства индивидуальной защиты), только маски и перчатки. Это врачи ездят в костюмах, и то, только если диагноз пациента уже подтверждён — тогда медики должны сидеть отдельно от водителя, в салоне. А к пациентам с подозрением на коронавирус и врачи надевают маски и перчатки, бывает еще очки. И на подстанции мы, конечно, все контактируем друг с другом, «варимся в одном котле».

Перед госпитализацией Володя отработал смену как обычно и ушёл домой. А потом дома ему стало плохо — на третий день дочь его привезла к нам на подстанцию, мы тут же отвезли на КТ, а оттуда госпитализировали. Никаких особенных хронических диагнозов у него не было, возрастная гипертония, пожалуй, и всё.

Всего у нас за период эпидемии было еще пять подтверждённых случаев коронавируса среди сотрудников — нас проверяют на ковид, берут мазки. Трое болели бессимптомно, просидели дома в изоляции по две недели, сдали повторные мазки и сейчас уже вышли на работу. Двое отлежали в больницах со средней тяжестью заболевания, выкарабкались. А вот Володя не выбрался. Сегодня похоронили…

Что мы думаем о том, что наша работа сейчас стала опасной для жизни? Ну, уходить никто не собирается, всё равно работать надо, кто-то должен это делать — никуда не денешься. Вот такая получилась ситуация: были военные на переднем крае, теперь вот мы. В целом, все настроены оптимистично. Кто-то побаивается, опасается, стараемся мыть и обрабатывать руки. Боремся и защищаемся, как можем.

Нет ощущения, что эпидемия идёт на спад или, наоборот, нарастает. У нас нет авралов и завала, но ситуация довольно напряжённая. Количество машин скорой помощи в Зеленограде с начала эпидемии не увеличили — сколько было бригад, столько и ездит. Бывает, уезжают на вызовы с девяти вечера и возвращаются только утром, хотя у нас положен обед (ночью это ужин) — но бригады всю ночь работают без заезда на подстанцию, ездят по вызовам. Хорошо, что таких очередей из скорых на госпитализацию уже нет, как это было месяц назад. Работа как-то наладилась. И КТ в Зеленограде делают довольно быстро, и госпитализируют после КТ без особых задержек.

Не могу сказать, как долго приходится сейчас ждать «скорую» в Зеленограде — у нас просто нет этой информации. Все вызовы поступают в центр [на центральную станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова в Москве]. Бригада освобождается — получает следующий вызов. Если все бригады заняты, вызовы отдать некому — система перегружена, вызовы висят, тогда бригады начинают подгонять, чтобы быстрее обслуживали. Иногда нас усиливают, в Зеленоград приезжает дополнительно машина из Москвы, но это редкость.

Напряженка, конечно, есть, но ситуация не катастрофическая. Нет и перерывов, крайне редко они бывают. Вот сегодня бригады подсобрались — съехались на похороны.

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Метки:
медицина, коронавирус, некролог, скорая помощь
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