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Пешехода сбили на «зебре» в 11-м микрорайоне 28.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Пешехода сбили на нерегулируемом переходе возле корпуса 1131 вечером в субботу, 26 декабря.

Сбитый пешеход «отделался легким испугом», сообщил очевидец в группе «вконтакте» @zelaoauto. Другой очевидец рассказывает, что был понятым, когда девушке за рулём делали тест на алкоголь, — трезвая.

«Хорошее освещение, знаки видно издалека, пешехода даже в чёрном отчетливо видно», кроме того перед «зеброй» есть лежачий полицейский, отмечают комментаторы и пишут, что здесь не помешал бы светофор.

Противоложное мнение высказывают на странице @voditel_zelenograda в инстаграме: «Там видимость ужасная, люди просто выскакивают и бегут на автобус или не понятно куда… При таких дорогах и видимости — не удивительно. Видела, там мама переходит дорогу, а сзади тянет снегокат на верёвке, так ещё и веревка длинная, сама уже прошла, а дети на дороге. Бедный водитель автобуса еле затормозил, как увидел это… Водители летают, пешеходы бегут, не думают о погодных условиях ни те ни другие».

В полиции «Зеленоград.ру» сказали, что в сводке нет ДТП с пострадавшими, — это значит, что пешеход, очевидно, не был травмирован. Хотя, по словам очевидца, лобовое стекло автомобиля треснуло.

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Метки:
дтп, микрорайон 11, происшествия, улица филаретовская
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