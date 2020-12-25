Если цены на проезд в автобусах и метро поднимают в 2021 году на 3-5%, то в пригородных электричках Ленинградского направления в среднем на 8%. Разовый проезд в обычной электричке и «Ласточке-комфорт» от Крюково до Ленинградского вокзала подорожает со 120 до 130 рублей, в «Ласточке-экспресс» — со 198 до 215 рублей.

Подорожают также все абонементы. Например, проездной «Рабочего дня» на месяц на обычной электричке от Крюково до Москвы — с 3021 до 3272 рублей, на «Ласточке-экспресс» — с 5085 до 5520. Такой же абонемент от Крюково до Лихобор (бывшая НАТИ — там пересадка на МЦК) подорожает с 2129 до 2306 рублей. От Крюково до Петровско-Разумовской — с 2360 до 2556 рублей. Цены на все виды билетов опубликованы на сайте МТППК. Также увеличилась стоимость перевозки животных — с 30 до 32,5 рублей в любой электричке

Тариф на проезд по одной подмосковной железнодорожной тарифной зоне областное правительство подняло на два рубля — с 24 до 26 (в прошлом году — на рубль). Московская зона — это участок от Ленинградского вокзала до Ховрино, дальше идут подмосковные тарифные зоны. Зеленоград (станция Крюково — 39 километров от вокзала) находится в пятой тарифной зоне. Тарифы на 6000-е пригородные поезда (это обычные электрички и «Ласточки-комфорт») утверждают региональные власти, а на скорые 7000-е (это «Ласточка-экспресс») — перевозчик, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (власти лишь регулируют индекс — не больше чем вдвое дороже проезда в обычной электричке).

Предыдущее подорожание было в феврале. Тогда разовая поездка в обычной электричке и «Ласточке-комфорт» от Крюково до Ленинградского вокзала подорожала на пять рублей, в «Ласточке-экспресс» — на восемь. Подорожали и абонементы. В среднем в этом году цены на проезд в пригородных поездах поднялись на 4,2%.

Со 2 января также подорожает проезд в метро и наземном транспорте — все билеты, кроме безлимитных проездных на 90 и 365 дней. Цены поднимутся на 3,5-5%.