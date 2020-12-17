Какие билеты подорожают со 2 января 2021 года

Разовая поездка в автобусе, трамвае, метро, МЦК, МЦД в пределах Москвы по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») подорожает с 40 до 42 рублей. Оплата банковской картой или телефоном — с 44 до 46 рублей.



Тариф «90 минут» (одна поездка на метро, МЦК, МЦД и любое число пересадок на наземном транспорте) — с 62 до 65 рублей.



Безлимитные проездные (автобус, трамвай, метро, МЦК, МЦД). На сутки — с 230 до 240, на трое — с 438 до 455, на месяц — с 2170 до 2245 рублей.



Билет «Единый»: на 1 поездку — с 57 до 60 рублей. На 2 поездки — со 114 до 120. На 60 поездок (только по «Тройке») — с 1970 до 2070.



ТАТ на 30 дней — с 1180 до 1240 рублей.

Льготные билеты (школьники, студенты, ординаторы, аспиранты). На метро на 1 месяц — с 405 до 415 рублей, на 3 месяца — с 1215 до 1245. На наземный транспорт на 1 месяц — с 265 до 270, на 3 месяца — 795 до 810 рублей.



Проезд по МЦД-1 и МЦД-2 в пригородной зоне (на Ленинградском направлении «диаметров» пока нет). Разовая поездка по «Тройке» (тариф «Кошелек») — 50, при бесконтактной оплате — 54 руб. Безлимитный на сутки подорожает с 285 до 295 руб., на трое — с 545 до 565, на месяц — с 2570 до 2660 руб.



Сохраняется 50-процентная утренняя скидка на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.



Стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней остается та же — 6940 и 2450 рублей.