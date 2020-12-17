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Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января 17.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С начала 2021 года подорожает проезд в общественном транспорте — все билеты, кроме безлимитных проездных на 90 и 365 дней. Цены поднимутся на 3,5-5%. В мэрии объясняют подорожание тем, что доход от продажи билетов уменьшился втрое из-за коронавируса, а расходы выросли.

Какие билеты подорожают со 2 января 2021 года

Разовая поездка в автобусе, трамвае, метро, МЦК, МЦД в пределах Москвы по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») подорожает с 40 до 42 рублей. Оплата банковской картой или телефоном — с 44 до 46 рублей.

Тариф «90 минут» (одна поездка на метро, МЦК, МЦД и любое число пересадок на наземном транспорте) — с 62 до 65 рублей.

Безлимитные проездные (автобус, трамвай, метро, МЦК, МЦД). На сутки — с 230 до 240, на трое — с 438 до 455, на месяц — с 2170 до 2245 рублей.

Билет «Единый»: на 1 поездку — с 57 до 60 рублей. На 2 поездки — со 114 до 120. На 60 поездок (только по «Тройке») — с 1970 до 2070.

ТАТ на 30 дней — с 1180 до 1240 рублей.

Льготные билеты (школьники, студенты, ординаторы, аспиранты). На метро на 1 месяц — с 405 до 415 рублей, на 3 месяца — с 1215 до 1245. На наземный транспорт на 1 месяц — с 265 до 270, на 3 месяца — 795 до 810 рублей.

Проезд по МЦД-1 и МЦД-2 в пригородной зоне (на Ленинградском направлении «диаметров» пока нет). Разовая поездка по «Тройке» (тариф «Кошелек») — 50, при бесконтактной оплате — 54 руб. Безлимитный на сутки подорожает с 285 до 295 руб., на трое — с 545 до 565, на месяц — с 2570 до 2660 руб.

Сохраняется 50-процентная утренняя скидка на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.

Стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней остается та же — 6940 и 2450 рублей.

Почему транспорт дорожает?

Новые тарифы утвердил постановлением мэр Москвы. «В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%» , — пишет департамент транспорта. И отмечает, что повышение тарифов помогут купить в следующем году 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев и 410 автобусов. А также заменить 1800 остановок.

Предыдущее повышение тарифов на транспорте было 1 февраля. Тогда разовые билеты тоже подорожали на 2 рубля, а больше всего выросла цена на месячный «Единый» — на 130 рублей — и «Единый» на 60 поездок — на 70 рублей. Тогда, как и в прошлые годы, департамент также объяснял подорожание ростом трат на электроэнергию, топливо и запчасти. Но жалобы на падение выручки от продажи билетов звучат впервые. В среднем по году повышение составило три процента, что, как утверждали в мэрии, ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7%). Нынешнее повышение тарифов транспортники называют «минимальным». Хотя, например, билет на 60 поездок подорожает на 4,8%.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда
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Торопов
2 часа назад
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