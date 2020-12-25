1
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» 25.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин вручил награды медицинским работникам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса. Одна из награжденных — старшая медсестра зеленоградской больницы Анастасия Илясова, ей вручили медаль Луки Крымского.

«Для меня это была большая неожиданность. Я благодарна своим руководителям, что они так высоко оценили мою работу. Я считаю, каждый сотрудник нашей организации в сегодняшней ситуации достоин высоких наград. Это не лично моя медаль, это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег, потому что с марта мы все непосредственно участвуем в оказании медицинской помощи на дому пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — рассказала она «Зеленоград.ру».

Сотрудников, достойных награды, выбирало руководство больницы, Анастасия не знала, что попала в этот список. В сфере здравоохранения Анастасия Илясова работает с 2007 года, в течение восьми лет была медсестрой в гастроэнтерологическом отделении, затем — процедурно-медицинской сестрой в дневном стационаре, а с марта этого года стала старшей медсестрой консультативно-диагностического отделения поликлиники №1 (бывшая 65-я на Каштановой аллее).

Медалью Луки Крымского награждаются за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи, деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

На церемонии награждения Сергей Собянин сказал, что ковид стал вызовом для столичных медиков: нагрузка на систему здравоохранения почти удвоилась: «Наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте борьбы за жизнь, здоровье людей, но этот год, конечно, особенный даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам и тяжелым случаям. Вам пришлось, по сути дела, подбирать лучшие, совершенные методики лечения, чтобы спасти жизни».

Непосредственно в оказании помощи больным с коронавирусом было задействовано более 69 тысяч медиков. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи. С марта этого года, по официальным данным, в Москве выявлено около 765 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, врачи вылечили более 550 тысяч человек, в том числе свыше 290 тысяч — в стационарах.

«Появились новые алгоритмы, новые технологии лечения. Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. И сегодня мы с меньшим количеством коечного фонда, с меньшим количеством врачей справляемся с большей нагрузкой, которая была, скажем, весной. Но все равно ситуация крайне сложная, и вы остаетесь сегодня главной опорой и надеждой в борьбе за жизнь и здоровье», — подчеркнул мэр.

Читайте также
Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
люди, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Почему Собянин и вся его свита не соблюдает введённый самим же масочно-перчаточный режим явившись на мероприятие без маски и перчаток подвергая риску здоровье награждаемого? А так же почему на мероприятии не соблюдается дистанция между участниками за что иных строго наказывают?

Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Проезд в электричке резко подорожает со 2 января Новости
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Собянин объявил 31 декабря выходным днем. Впрочем, это только рекомендация Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации Истории
На въезде в Андреевку по пути к «Ашану» снова поставили палатки. Почему администрация ошибается, думая, что смогла их узаконить Истории
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру