На церемонии награждения Сергей Собянин сказал, что ковид стал вызовом для столичных медиков: нагрузка на систему здравоохранения почти удвоилась: «Наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте борьбы за жизнь, здоровье людей, но этот год, конечно, особенный даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам и тяжелым случаям. Вам пришлось, по сути дела, подбирать лучшие, совершенные методики лечения, чтобы спасти жизни».

Непосредственно в оказании помощи больным с коронавирусом было задействовано более 69 тысяч медиков. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи. С марта этого года, по официальным данным, в Москве выявлено около 765 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, врачи вылечили более 550 тысяч человек, в том числе свыше 290 тысяч — в стационарах.

«Появились новые алгоритмы, новые технологии лечения. Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. И сегодня мы с меньшим количеством коечного фонда, с меньшим количеством врачей справляемся с большей нагрузкой, которая была, скажем, весной. Но все равно ситуация крайне сложная, и вы остаетесь сегодня главной опорой и надеждой в борьбе за жизнь и здоровье», — подчеркнул мэр.