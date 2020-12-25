Сергей Собянин вручил награды медицинским работникам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса. Одна из награжденных — старшая медсестра зеленоградской больницы Анастасия Илясова, ей вручили медаль Луки Крымского.
«Для меня это была большая неожиданность. Я благодарна своим руководителям, что они так высоко оценили мою работу. Я считаю, каждый сотрудник нашей организации в сегодняшней ситуации достоин высоких наград. Это не лично моя медаль, это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег, потому что с марта мы все непосредственно участвуем в оказании медицинской помощи на дому пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — рассказала она «Зеленоград.ру».
Сотрудников, достойных награды, выбирало руководство больницы, Анастасия не знала, что попала в этот список. В сфере здравоохранения Анастасия Илясова работает с 2007 года, в течение восьми лет была медсестрой в гастроэнтерологическом отделении, затем — процедурно-медицинской сестрой в дневном стационаре, а с марта этого года стала старшей медсестрой консультативно-диагностического отделения поликлиники №1 (бывшая 65-я на Каштановой аллее).
Медалью Луки Крымского награждаются за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи, деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.
На церемонии награждения Сергей Собянин сказал, что ковид стал вызовом для столичных медиков: нагрузка на систему здравоохранения почти удвоилась: «Наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте борьбы за жизнь, здоровье людей, но этот год, конечно, особенный даже для вас, которые привыкли к нагрузкам, рискам и тяжелым случаям. Вам пришлось, по сути дела, подбирать лучшие, совершенные методики лечения, чтобы спасти жизни».
Непосредственно в оказании помощи больным с коронавирусом было задействовано более 69 тысяч медиков. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи. С марта этого года, по официальным данным, в Москве выявлено около 765 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, врачи вылечили более 550 тысяч человек, в том числе свыше 290 тысяч — в стационарах.
«Появились новые алгоритмы, новые технологии лечения. Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. И сегодня мы с меньшим количеством коечного фонда, с меньшим количеством врачей справляемся с большей нагрузкой, которая была, скажем, весной. Но все равно ситуация крайне сложная, и вы остаетесь сегодня главной опорой и надеждой в борьбе за жизнь и здоровье», — подчеркнул мэр.