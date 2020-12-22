Программа называется «Спаси лес». Но кроме заботы об экологии отказ от бумажных чеков может быть полезен для здоровья.

В некоторых сортах термобумаги, из которой делают чековую ленту, может содержаться вещество Бисфенол А, которое относится к «умеренно опасным». Когда покупатель или кассир берут чек, вещество переносится на кожу. Впрочем, исследование показало, что даже кассир, многократно прикасающийся к чекам в течение смены, получит дозу в десятки раз меньше, чем допустимо. При этом в России производят чековые ленты без этого вещества. Какую чековую ленту используют в «Пятёрочках», неизвестно.