«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей 22.12.2020 ZELENOGRAD.RU

«Пятёрочка» добавила в свое приложение опцию «получать чеки на e-mail». При включенной опции, кассир не будет выбивать чек. Для возврата товара достаточно будет предъявить чек, который придет по электронной почте.

Программа называется «Спаси лес». Но кроме заботы об экологии отказ от бумажных чеков может быть полезен для здоровья.

В некоторых сортах термобумаги, из которой делают чековую ленту, может содержаться вещество Бисфенол А, которое относится к «умеренно опасным». Когда покупатель или кассир берут чек, вещество переносится на кожу. Впрочем, исследование показало, что даже кассир, многократно прикасающийся к чекам в течение смены, получит дозу в десятки раз меньше, чем допустимо. При этом в России производят чековые ленты без этого вещества. Какую чековую ленту используют в «Пятёрочках», неизвестно.

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Метки:
экология, магазин пятерочка
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