С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от ковида для работников торговли и услуг, сотрудников МФЦ и работников культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин: по его словам, они входят в новые группы риска.

«По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — написал мэр.

В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

С 5 декабря вакцину от ковида в России могут получить врачи и учителя. После старта прививочной кампании журналисты разных федеральных изданий удостоверились, что получить вакцину по факту может любой человек, даже не относящийся к сферам образования, соцпомощи и здравоохранения. Например, «Новая газета» рассказала, что на вакцинацию записывается много людей, но по факту приходят единицы. «Медуза» выяснила, что это возможно и в Зеленограде: принимают людей не из групп риска, так как людей в поликлинике тоже мало.

Источник издания объяснил это тем, что вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах: «По уму они должны собирать пятерку из врачей и учителей и только потом открывать ампулу и всех колоть. Но на практике происходит так: есть один врач или учитель, ждать никому не хочется, они открыли и привили всех, кто хочет, чтобы добру не пропадать. В лужу не выливают — и слава богу». «Зеленоград.ру» ожидает ответ департамента здравоохранения для подтверждения или опровержения этой информации.

По словам Собянина, на 10 декабря в Москве около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, более 6 тысяч уже привились. 87 процентов читателей в опросе «Зеленоград.ру» указали, что не хотели бы привиться от ковида.