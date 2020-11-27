С 27 по 29 ноября из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи ездит бесплатный автобус, запущенный в рамках «Черной пятницы». Автобус отправляется со станции Крюково каждые полчаса с 9 до 21. Обратно в Зеленоград первый автобус отправится в 9:15.

Чтобы точнее узнать, когда автобус будет на одной из конечных остановок, можно написать в вотсап по телефону 8-916-406-07-49.