Бесплатный автобус из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи запустили в «Черную пятницу» 27.11.2020 ZELENOGRAD.RU

С 27 по 29 ноября из Зеленограда в «Fashion House Аутлет» в Черной Грязи ездит бесплатный автобус, запущенный в рамках «Черной пятницы». Автобус отправляется со станции Крюково каждые полчаса с 9 до 21. Обратно в Зеленоград первый автобус отправится в 9:15.

Чтобы точнее узнать, когда автобус будет на одной из конечных остановок, можно написать в вотсап по телефону 8-916-406-07-49.

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Метки:
Fashion House
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