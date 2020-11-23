«Зеленопарк» подарит бесплатную поездку на такси за покупки в «Чёрную пятницу» 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В торговом центре «Зеленопарк» 27-29 ноября пройдет Black Friday Weekend: посетителям, сделавшим в это время покупки на сумму от пяти тысяч рублей, дают право на купон на бесплатную поездку на такси «Ситимобил» или «Бамбук».

В день покупки чек нужно зарегистрировать у информационной стойки и получить купон — один за каждый чек от пяти тысяч рублей, купон нужно хранить до совершения поездки на такси. Зарегистрировать можно чеки из любых магазинов, кроме гипермаркетов «Ашан», а также банкоматов и вендинговых аппаратов. Размер скидки на одну поездку составит 300 рублей: если поездка обойдется дороже, пассажир будет доплачивать сам, если дешевле, остаток не возвращается. Срок, в течении которого купон действителен, будет указан на нем.

Полные правила акции можно прочитать на сайте zelenopark. ru.

В прошлом году в «Зеленопарке» действовала аналогичная акция. Тогда нужно было совершить покупки на сумму от трех тысяч рублей, чтобы получить купон на 300 рублей для проезда по платной трассе М-11 или на скидку в «Яндекс.Такси».

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Метки:
такси, Зеленопарк
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