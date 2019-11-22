В торговом центре «Зеленопарк» 29 ноября начнется Black Friday Weekend: для посетителей, кроме скидок, приготовили представления, фотозоны и розыгрыши. Покупки на сумму от трех тысяч рублей дают право на купон для проезда по платной трассе М-11 или на скидку в "Яндекс.Такси".

В день покупки чек нужно будет зарегистрировать у информационной стойки и получить купоны, которые затем нужно будет показать на пункте оплаты. Зарегистрировать можно чеки из любых магазинов, кроме гипермаркетов «Ашан», «Леруа Мерлен», а также банкоматов и вендинговых аппаратов.

Чек можно обменять не только на проезд по М-11, но и на скидку при поездке на "Яндекс.Такси". Для этого нужно будет скачать приложение, прикрепить банковскую карту для оплаты и активировать промокод с выданного купона. Максимальный размер скидки на одну поездку составит 300 рублей.