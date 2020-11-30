Как это произошло

Олеся Л. и ее гражданский муж Юрий Г. в сентябре 2019 года приходили в мировой суд из-за спора по алиментам между Юрием и его бывшей сожительницей. Заседание не состоялось, все вышли на улицу, где новый сожитель последней, Иван Б., стал настаивать, чтобы Юрий забрал из полиции заявление на него. В этом заявлении Юрий указывал, что Иван якобы бьет его несовершеннолетнего сына. Забирать заявление он отказался.

Свидетели — бывшая сожительница Юрия и ее сестра — на допросах до суда вспоминали, что Олеся находилась между мужчинами. В какой-то момент Иван попросил ее отойти и попытался отодвинуть. После этого Юрий толкнул оппонента, тот толкнул его в ответ и этой же рукой попал ему по лицу. В этот момент Олеся достала баллончик и стала распылять его на Ивана.

В суде Олеся утверждала, что Иван ударил ее, беременную, в живот, а Юрия — в лицо. «Б. подошел, стал говорить: „Забери заявление“. Юра ответил: „Перед судом будешь отвечать за сына, не хочу с тобой разговаривать“. Мы пошли дальше, а он преградил нам дорогу, ударил Юру, а я распылила баллончик, потому что находилась на 9-м месяце и не ожидала вообще такого», — рассказала Олеся «Зеленоград.ру».

Иван Б. рассказал другую версию: он якобы видел, как стоящая между мужчинами Олеся передала сожителю какой-то предмет, похожий на нож, после чего Юрий сразу ударил его в грудь. От удара осталась неглубокая рана, которая начала кровоточить. Сожительница Ивана и ее сестра также заявили, что видели, как в руках Юрия что-то блеснуло. Олеся предполагает, что рана могла возникнуть из-за ключей, которые были в руке Юрия.

Экспертиза установила (решение суда есть в распоряжении «Зеленоград.ру»), что из-за этого колото-резаного ранения и перцовки Ивану причинили легкий вред здоровью. От баллончика мужчина получил ожог лица, плеч, груди и шеи. Чем именно ранили мужчину, неизвестно: эксперт указал на невозможность идентифицировать предмет, ножа ни у Олеси, ни у Юрия не нашли (для этого даже привлекали собаку). Правда, причиной разрыва ткани рубашки эксперт назвал воздействие орудия типа ножа.