В сентябре 2019 года между жителями Зеленограда произошел конфликт у здания мирового суда. В ходе ссоры один из них толкнул беременную Олесю Л., которая находилась рядом. Защищаясь, она распылила ему в лицо перцовый баллончик. От второго мужчины он получил неглубокую рану на груди и написал на обоих заявление в полицию. В ноябре им вынесли обвинительный приговор. Рассказываем, как свидетели меняли показания, из материалов дела пропала видеозапись случившегося и почему Олеся считает проблемы со здоровьем родившегося ребенка связанными с тем ударом.
Олеся Л. и ее гражданский муж Юрий Г. в сентябре 2019 года приходили в мировой суд из-за спора по алиментам между Юрием и его бывшей сожительницей. Заседание не состоялось, все вышли на улицу, где новый сожитель последней, Иван Б., стал настаивать, чтобы Юрий забрал из полиции заявление на него. В этом заявлении Юрий указывал, что Иван якобы бьет его несовершеннолетнего сына. Забирать заявление он отказался.
Свидетели — бывшая сожительница Юрия и ее сестра — на допросах до суда вспоминали, что Олеся находилась между мужчинами. В какой-то момент Иван попросил ее отойти и попытался отодвинуть. После этого Юрий толкнул оппонента, тот толкнул его в ответ и этой же рукой попал ему по лицу. В этот момент Олеся достала баллончик и стала распылять его на Ивана.
В суде Олеся утверждала, что Иван ударил ее, беременную, в живот, а Юрия — в лицо. «Б. подошел, стал говорить: „Забери заявление“. Юра ответил: „Перед судом будешь отвечать за сына, не хочу с тобой разговаривать“. Мы пошли дальше, а он преградил нам дорогу, ударил Юру, а я распылила баллончик, потому что находилась на 9-м месяце и не ожидала вообще такого», — рассказала Олеся «Зеленоград.ру».
Иван Б. рассказал другую версию: он якобы видел, как стоящая между мужчинами Олеся передала сожителю какой-то предмет, похожий на нож, после чего Юрий сразу ударил его в грудь. От удара осталась неглубокая рана, которая начала кровоточить. Сожительница Ивана и ее сестра также заявили, что видели, как в руках Юрия что-то блеснуло. Олеся предполагает, что рана могла возникнуть из-за ключей, которые были в руке Юрия.
Экспертиза установила (решение суда есть в распоряжении «Зеленоград.ру»), что из-за этого колото-резаного ранения и перцовки Ивану причинили легкий вред здоровью. От баллончика мужчина получил ожог лица, плеч, груди и шеи. Чем именно ранили мужчину, неизвестно: эксперт указал на невозможность идентифицировать предмет, ножа ни у Олеси, ни у Юрия не нашли (для этого даже привлекали собаку). Правда, причиной разрыва ткани рубашки эксперт назвал воздействие орудия типа ножа.
Сотрудники суда вызвали на место происшествия полицию и «скорую помощь». Олесе стало плохо, и Юрий предложил ей добраться до дома самой, пока он ждет полицейских. Доехать она не успела: полиция попросила ее вернуться на место происшествия. По словам Олеси, ее продержали в отделе до девяти вечера, отбирая объяснения и допрашивая. Ивана увезли в больницу, его оперативник опросил там, отмечая в суде, что спустя два часа после происшествия глаза у мужчины все еще были красными. Сотрудники полиции отдельно отмечали, что сразу после их приезда Олеся якобы вела себя вызывающе, а при оформлении документов на плохое самочувствие не жаловалась.
«Я говорила полицейским, что хочу написать на него [Ивана] заявление, так как он меня ударил, но они меня отговорили: мол, тебе скоро рожать, ты хочешь, чтобы тебя затаскали по допросам? Говорили, что я ничего не добьюсь, зачем мне это надо, и что за баллончик мне, скорее всего, ничего не дадут. Что это лишний геморрой. Поэтому я не стала писать», — объяснила Олеся. В феврале 2020 года ей позвонили, сообщив, что из-за заявления Ивана на нее завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
По ее словам, уладить конфликт мирно не получилось, так как Иван не шел на диалог. На момент публикации Олеся не смогла предоставить его контакты «Зеленоград.ру», найти его самостоятельно редакции не удалось.
После происшествия Юрий прошел медосвидетельствование, врач зафиксировал ушиб левой скулы. Олеся через несколько дней обратилась к своему врачу из-за боли в животе. В материалах суда со слов Олеси указано, что врач допускала связь этой боли с ударом в живот, так как женщина перенервничала. Олеся родила на неделю раньше срока, роды прошли тяжело.
Ссылаясь на мнение врачей, Олеся говорила, что для ее ребенка удар не прошел бесследно: у него было высокое внутричерепное давление, из-за лечения проявилась гиперактивность, они были «постоянно на лекарствах», сейчас проблемы все еще сохраняются. После заявления Ивана Олеся подавала встречный иск, но его отклонили. Причину отказа она не знает, так как пока не получила официальное письмо.
В суде свидетельницы-сестры, одна из которых была сожительницей Ивана, дали показания, отличающиеся от первоначальных объяснений. «В суде они выделили момент, что меня [Иван] якобы не трогал, а [на самом деле] он меня ударил в живот — почему я и распылила баллончик. То есть он сначала ударил Юру, потом оттолкнул меня в живот. В суде они говорили, что всего этого не было, хотя в первых допросах это все указано», — рассказала Олеся. Судья также заметила эти противоречия и в решении учитывала именно первые показания сестер. Олеся и Юрий намерены привлечь их за ложные показания.
Подсудимые указывали, что в материалах дела была видеозапись с камеры здания напротив суда. По словам Олеси, оперативники просматривали ее в момент их допроса, но впоследствии видео пропало. «Там было видно, что он [Иван] перегородил нам дорогу, что он первый начал. Запись с камеры получили, но она не открывалась ни на компьютере, нигде, кроме видеорегистратора. Потом запись таинственным образом пропала. Я думаю, это потому, что он [Иван] играет в футбол с кем-то из сотрудников префектуры», — предположила она. В суде сотрудник полиции заявил, что видеозапись на этой камере в тот день не велась по техническим причинам.
Мировой суд приговорил Юрия к исправительным работам на 250 часов, Олесю — к году ограничения свободы: в это время ей нельзя будет выходить из дома с 23 до 6 часов, выезжать за пределы Москвы и области, посещать места массовых мероприятий, менять место жительства и работы без согласия органов власти, а также нужно будет каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Решение суда они намерены обжаловать.