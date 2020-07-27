Причина нападения не называется. Иван Б. угрожал Олесе «вырвать матку», а ее друга Юрия, который в тот момент был рядом, он ударил в лицо. Перцовка, за которую схватилась Олеся, попала Ивану в глаза. В комментариях к публикации Mash один из пользователей написал: паблик забыл упомянуть, что у Ивана из-за этого «вытек глаз».

Олеся, ссылаясь на мнение врачей, сказала, что для ее дочери удар в живот не прошел бесследно: у ребенка было высокое внутричерепное давление, из-за лечения проявилась гиперактивность, сейчас они «постоянно на лекарствах». По словам Юрия, врачи называют вероятной причиной пережитый стресс из-за удара. После заявления Ивана женщина подала на него встречный иск, но его отклонили: доказать причинно-следственную связь между нападением и проблемами ребенка спустя полгода представляется маловероятным.