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Mash: беременная женщина распылила перцовку в нападавшего. На нее завели уголовное дело о причинении вреда здоровья 27.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Паблик Mash опубликовал историю 30-летней жительницы Зеленограда Олеси: в сентябре 2019 года, когда она была на девятом месяце беременности, ее ударил в живот знакомый. Женщина распылила ему в лицо перцовый баллончик. Мужчина написал на нее заявление, и в феврале 2020 года на Олесю завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Причина нападения не называется. Иван Б. угрожал Олесе «вырвать матку», а ее друга Юрия, который в тот момент был рядом, он ударил в лицо. Перцовка, за которую схватилась Олеся, попала Ивану в глаза. В комментариях к публикации Mash один из пользователей написал: паблик забыл упомянуть, что у Ивана из-за этого «вытек глаз».

Олеся, ссылаясь на мнение врачей, сказала, что для ее дочери удар в живот не прошел бесследно: у ребенка было высокое внутричерепное давление, из-за лечения проявилась гиперактивность, сейчас они «постоянно на лекарствах». По словам Юрия, врачи называют вероятной причиной пережитый стресс из-за удара. После заявления Ивана женщина подала на него встречный иск, но его отклонили: доказать причинно-следственную связь между нападением и проблемами ребенка спустя полгода представляется маловероятным. 

В картотеке Зеленоградского районного суда пока нет дела по статье 115 и по фамилии Олеси. Если вам известны подробности этой истории, напишите нам, мы гарантируем анонимность.

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Метки:
происшествия
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Обсуждение
Дмитрий Авсянкин
3 часа назад
Жалко, что только перцовый баллончик у нее был, а друг не усилил его воздействие на нападавшего.
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