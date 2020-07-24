3 июля за совершение разбойного нападения задержали сотрудника зеленоградского подразделения Росгвардии, сообщил один из подписчиков паблика «Омбудсмен полиции». По его словам, сотрудника уволили задним числом — заявление было написано якобы 26 июня.

По информации автора поста, старшего сержанта поместили в изолятор временного содержания Солнечногорска.

В управлении Росгвардии по Москве «Зеленоград.ру» подтвердили, что такое происшествие было и их бывший сотрудник сейчас является фигурантом уголовного дела. По их данным, преступление он совершил на территории Московской области, но на момент всех событий уже не числился в штате.

Об обстоятельствах преступления и степени тяжести вреда здоровью пострадавшему (или пострадавшим), причиненному ущербу в ведомстве не сообщили. «Зеленоград.ру» не удалось оперативно связаться с управлением Следственного комитета по Московской области. Если вам известны какие-либо подробности этого инцидента, напишите нам, мы гарантируем анонимность.