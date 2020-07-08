Задержан москвич, до смерти избивший таксиста в 5 микрорайоне. До этого он две недели был на свободе 08.07.2020 ZELENOGRAD.RU

24 июня компания пьяных людей заказала такси в Зеленограде. В 5 микрорайоне водитель отказался продолжать поездку, после чего 30-летний мужчина вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Москве. Водитель от полученных травм впал в кому и 6 июля скончался в горбольнице.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение. В СК уточнили, что в ближайшее время следствие запросит в суде заключить его под стражу — до этого он находился под подпиской о невыезде.

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Метки:
происшествия, такси
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