Избитый в 5 микрорайоне таксист скончался в больнице
24 июня компания пьяных людей заказала такси в Зеленограде. В 5 микрорайоне водитель отказался продолжать поездку, после чего 30-летний мужчина вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Москве. Водитель от полученных травм впал в кому и 6 июля скончался в горбольнице.
Против нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение. В СК уточнили, что в ближайшее время следствие запросит в суде заключить его под стражу — до этого он находился под подпиской о невыезде.
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