45-летнего водителя «Яндекс.Такси» 24 июня жестоко избил пассажир в пятом микрорайоне. 6 июля мужчина скончался в горбольнице, не приходя в сознание.

Об этом сообщил паблик «Подслушано в Советском» — погибший был уроженцем Ханты-Мансийского автономного округа. В горбольнице подтвердили, что мужчину, доставленного к ним с такими травмами, спасти не удалось.

В зеленоградской полиции сразу после нападения сообщили, что уголовное дело не возбуждено, так как им не хватает информации из больницы о тяжести вреда здоровью. Нападавший был под подпиской о невыезде. 7 июля в полиции отказались оперативно сообщить информацию о статусе дела и мере пресечения нападавшему, попросив прислать официальный запрос.