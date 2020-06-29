Камеры видеонаблюдения запечатлели избиение водителя такси в Зеленограде у корпуса 511. Пассажир вытащил его из салона и избивал ногами. Сейчас водитель в коме, но уголовное дело еще не возбуждено.

Видео нападения опубликовал 27 июня телеграм-канал UnCos. На записи видно, что пассажир трижды принимался избивать водителя такси, пока тот не потерял сознание. Сначала нападавший открыл водительскую дверь и стал избивать водителя руками и ногами, после чего вытащил его на землю и продолжил избивать.