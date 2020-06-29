1
В 5 микрорайоне жестоко избили и обокрали водителя такси. Он впал в кому, а напавшего отпустили под подписку 29.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Камеры видеонаблюдения запечатлели избиение водителя такси в Зеленограде у корпуса 511. Пассажир вытащил его из салона и избивал ногами. Сейчас водитель в коме, но уголовное дело еще не возбуждено.

Видео нападения опубликовал 27 июня телеграм-канал UnCos. На записи видно, что пассажир трижды принимался избивать водителя такси, пока тот не потерял сознание. Сначала нападавший открыл водительскую дверь и стал избивать водителя руками и ногами, после чего вытащил его на землю и продолжил избивать.

Женщина, которая была вместе с нападавшим, пыталась его оттащить, но мужчина с силой отталкивал ее. По данным телеграм-канала, он также забрал вещи таксиста. Уголовное дело пока не возбуждено, уточнили в зеленоградской полиции, потому что неизвестна степень тяжести нанесенных увечий. Как только в ведомстве получат информацию из больницы, решится вопрос с квалификацией преступления. Нападавший сейчас под подпиской о невыезде.

Читайте также
Таксист избил подростка из-за ошибки в приложении. Нападение школьник снял на видео
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Правильно ли, что напавшего отпустили под подписку?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 152 человека
Метки:
микрорайон 5, такси, нападение
Реклама
Реклама
Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 18:15
Человек лежит в коме,а степень тяжести не установлена? У нас не закон,а полная хуня!Поправки в конституцию выгодны только для правительства,на выборы не пойду и электронно голосовать не буду.Всё уже решено за нас и весь бардак всё равно так и останется.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Нужны ли Зеленограду пешеходные улицы и какие? Истории
Коммунальщики тратят сотни миллионов рублей на печать бумажных квитанций. Так сложно отказаться от бумажных счетов? Новости
Префектура посоветовала жаловаться в полицию на шум от газонокосилок Новости
В Зеленограде жестоко избили и обокрали водителя такси. Он впал в кому, а напавшего отпустили под подписку Новости
Более ста новых автобусов получил Зеленоград. Половина уже ездит Новости
Школ 852 и 1692 больше нет. Все образовательные учреждения 10-11 микрорайонов вошли в состав школ 853 и 1528 Новости
Во дворе 1 микрорайона мужчину ударили ножом в живот. Он находится в реанимации Новости
Межевание земли. Почему важно юридически оформить границы земельного участка? Партнерский материал
В Школьном озере запретили купаться из-за мёртвой рыбы Новости
«Всё очень солидно — камень, кирпич и чугун». История железнодорожной станции Тверь — почти как в позапрошлом веке Истории
«Дятлы самые забавные». Как птицы устроили читателю «Зеленоград.ру» игру в прятки во время его фотоохоты в 9-м микрорайоне Жизнь
Вода и песок на пляжах Зеленограда оказались в норме, но купаться всё равно нельзя Новости
В Школьном озере массово гибнет рыба. Причину установят в лаборатории Новости
На платной дороге М-11 повысятся тарифы: проезд Зеленоград-Москва будет стоит 340 рублей днем и 380 в пятницу вечером Новости
Два автобуса запускают в 17-й микрорайон с 30 июня. Там будет две остановки и конечная Новости
Грибные места рядом с Зеленоградом Гид
Трафик по платной дороге М-11 в июне вырос в два раза после снятия ограничений. Но всё ещё не восстановился Новости
На Крюковской площади поставили высокий забор. Арендаторы участков не признаются, кто это сделал Новости
В Крюково на электронное голосование записалось аномальное число избирателей. Это случилось из-за отсутствия улиц в Зеленограде Новости
Языковой центр «Mandarin School» — курсы китайского, корейского и японского в Зеленограде. Место где учат носители языка Партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру