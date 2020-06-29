Камеры видеонаблюдения запечатлели избиение водителя такси в Зеленограде у корпуса 511. Пассажир вытащил его из салона и избивал ногами. Сейчас водитель в коме, но уголовное дело еще не возбуждено.
Видео нападения опубликовал 27 июня телеграм-канал UnCos. На записи видно, что пассажир трижды принимался избивать водителя такси, пока тот не потерял сознание. Сначала нападавший открыл водительскую дверь и стал избивать водителя руками и ногами, после чего вытащил его на землю и продолжил избивать.
Женщина, которая была вместе с нападавшим, пыталась его оттащить, но мужчина с силой отталкивал ее. По данным телеграм-канала, он также забрал вещи таксиста. Уголовное дело пока не возбуждено, уточнили в зеленоградской полиции, потому что неизвестна степень тяжести нанесенных увечий. Как только в ведомстве получат информацию из больницы, решится вопрос с квалификацией преступления. Нападавший сейчас под подпиской о невыезде.