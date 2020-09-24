В два часа ночи Богдан и Роберт вдвоём отправились за сигаретами в круглосуточный буфет на станции. Собирались быстро сходить туда и сразу обратно к жёнам и ребёнку, но обратно уже не дошли.

Буфет оказался закрыт, а другой ближайший магазин «24 часа» — в «старом» городе. Спустились в переход, где и столкнулись с двумя людьми. Один из них толкнул Роберта в плечо, после чего началась словесная перепалка, перешедшая в драку. Решили продолжить выяснение отношений на улице — вернулись на привокзальную площадь.

— Драка продолжилась. Нас разняли прохожие. Мы начали уходить в переход, тогда подбежал один из молодых людей, кавказцев, ударил меня сзади по голове, — рассказал «Зеленоград.ру» Богдан. — Я упал, встал, снова началась драка, во время которой у него выпал паспорт из кармана. Я перепутал его со своим, взял, он тоже его схватил — и паспорт порвался. Я отбросил часть паспорта в сторону. Нас опять разняли. Мы уже снова спускались в переход, но тут один, молодой, начал орать: «Русские свиньи, я ваших матерей…» Я не выдержал, побежал обратно. Подбегаю к остановке — их уже трое стоит: как раз этот лысый бородатый молодой человек с ними. Подбегаю, а он достаёт нож и сразу же бьёт меня им, целясь в живот. Я успел подставить руку — и первый удар пришёлся по ней. Я его схватил, попытался отобрать нож, на что получил два ножевых ранения в лёгкое. Подбежал Роберт и получил ножевое ранение в желудок, зацепило лёгкое. Он упал, я попытался его поднять — и в этот момент меня ударили ножом в спину. После чего я упал на асфальт, а они благополучно скрылись. Разнимавший нас прохожий пытался оказать мне первую помощь. Я успел позвонить жене — она прибежала минут через семь, вызвала «скорую». Всё это уже смутно помню — в «скорой» потерял сознание, Роберт тоже был без сознания.

У Роберта — проникающее ранение в желудок, у Богдана — рана на предплечье рядом с локтем, одно ранение в спину и два проникающих ранения в лёгкое. В «скорой» Богдана реанимировали, до больницы их едва успели довезти. Два часа, пока длилась операция, он лежал под искусственной вентиляцией лёгких, сам не мог дышать. В понедельник их перевели из реанимации в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.