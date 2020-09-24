Два молодых человека получили тяжёлые ножевые ранения во время уличного конфликта с азербайджанцами. Информация о происшествии попала в интернет и обросла домыслами. По одной из версий, потасовка произошла из-за оскорблений на национальной почве. В «Зеленоград.ру» обратился один из пострадавших. «Конфликт не на национальной почве — это раз! Мы не кавказцы — это два», — уточнил Богдан и рассказал свою версию конфликта.
Сначала Богдан увидел пост в одной группе вконтакте, где их назвали «нациками». «Я написал администратору: „Зачем вы даете ложную информацию, не зная ситуации“, за что он просто внёс меня в чёрный список — и всё. На следующий день в больнице из соседней палаты подошла пациентка и говорит: вчера вас скинхедами назвали, а сегодня вы уже кавказцы».
Богдан приехал из Москвы в Зеленоград с женой Екатериной и 10-месячной дочкой на свадьбу Роберта и Анны. Специально пораньше отпросился с работы. Скромно отмечали свадьбу дома ещё с двумя друзьями, практически не пили: на шестерых — одна бутылка виски.
В два часа ночи Богдан и Роберт вдвоём отправились за сигаретами в круглосуточный буфет на станции. Собирались быстро сходить туда и сразу обратно к жёнам и ребёнку, но обратно уже не дошли.
Буфет оказался закрыт, а другой ближайший магазин «24 часа» — в «старом» городе. Спустились в переход, где и столкнулись с двумя людьми. Один из них толкнул Роберта в плечо, после чего началась словесная перепалка, перешедшая в драку. Решили продолжить выяснение отношений на улице — вернулись на привокзальную площадь.
— Драка продолжилась. Нас разняли прохожие. Мы начали уходить в переход, тогда подбежал один из молодых людей, кавказцев, ударил меня сзади по голове, — рассказал «Зеленоград.ру» Богдан. — Я упал, встал, снова началась драка, во время которой у него выпал паспорт из кармана. Я перепутал его со своим, взял, он тоже его схватил — и паспорт порвался. Я отбросил часть паспорта в сторону. Нас опять разняли. Мы уже снова спускались в переход, но тут один, молодой, начал орать: «Русские свиньи, я ваших матерей…» Я не выдержал, побежал обратно. Подбегаю к остановке — их уже трое стоит: как раз этот лысый бородатый молодой человек с ними. Подбегаю, а он достаёт нож и сразу же бьёт меня им, целясь в живот. Я успел подставить руку — и первый удар пришёлся по ней. Я его схватил, попытался отобрать нож, на что получил два ножевых ранения в лёгкое. Подбежал Роберт и получил ножевое ранение в желудок, зацепило лёгкое. Он упал, я попытался его поднять — и в этот момент меня ударили ножом в спину. После чего я упал на асфальт, а они благополучно скрылись. Разнимавший нас прохожий пытался оказать мне первую помощь. Я успел позвонить жене — она прибежала минут через семь, вызвала «скорую». Всё это уже смутно помню — в «скорой» потерял сознание, Роберт тоже был без сознания.
У Роберта — проникающее ранение в желудок, у Богдана — рана на предплечье рядом с локтем, одно ранение в спину и два проникающих ранения в лёгкое. В «скорой» Богдана реанимировали, до больницы их едва успели довезти. Два часа, пока длилась операция, он лежал под искусственной вентиляцией лёгких, сам не мог дышать. В понедельник их перевели из реанимации в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.
— В палату нас не пускают. Единственный раз удалось увидеться с мужем — для этого ему пришлось спуститься вниз, хотя было тяжело, — рассказала нам жена Богдана. — Следователи с нами, жёнами, не связываются, никто нас не успокаивает, никто ничего не говорит — нам всё приходится узнавать из открытых источников, а тут эти публикации. Я дома с 10-месячной дочкой в отпуске по уходу за ребёнком, наш кормилец — в больнице. Мы от этого всего страдаем.
Во вторник Богдан выписался из стационара под расписку, чтобы скорее вернуться к семье. Роберт ещё оставался в больнице.
— Ребят выставили какими-то нацистами, и такого много в интернете. Никакие они не нацисты, у обоих есть друзья среди кавказцев. Если происходит драка между русскими и лицами кавказской национальности, — это не значит, что они националисты и тем более нацисты. Мы просили МВД, чтобы опубликовали информацию, опровергающую национальную почву конфликта, — рассказала «Зеленоград.ру» Анна, жена Роберта. Оба лишь недавно переехали в Зеленоград из Москвы. — Вообще у всех было хорошее настроение: свадьба, мы только поженились. А брачная ночь, так сказать, прошла в больнице. Сейчас Роберт еле ходит, ему очень плохо. Врач говорит, что в данный момент состояние стабильное, но реабилитация будет долгой.
Друзья рассказали также, что в прошлом году так погиб их друг — бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Это была громкая история, о которой много писали. Никита вступился за двух мужчин, которых избивала группа кавказцев возле бара в Москве. Во время драки Никиту повалили на землю и воткнули ему нож в сердце. Молодой человек скончался на месте. Его убийцу после суда, говорят, отправили на родину.
В Зеленограде конфликт с поножовщиной произошёл на привокзальной площади в Крюково в ночь на субботу, 19 сентября. Сообщение в полицию пришло в 2:30. Около шести утра сотрудники уголовного розыска уже задержали 27-летнего подозреваемого у корпуса 2039. Мужчину изобличили в преступлении и сразу отправили в предварительное заключение. В понедельник Зеленоградский суд вынес решение о его аресте, как следует из карточки дела. На следующий день защита обжаловала это решение, но это ходатайство пока не удовлетворено.
Ранее следственный комитет инициировал передачу уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двх человек в их ведомство.