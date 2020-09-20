Два молодых человека, 24 и 26 лет, получили тяжёлые ножевые ранения от незнакомца рядом со зданием вокзала в Крюково. Сообщение в полицию пришло в половине третьего ночи субботы, 19 сентября.
Прибывший на место наряд полиции нашёл пострадавших с колото-резаными ранами на автобусной остановке. Их отправили в больницу, а сотрудники уголовного розыска начали поиск преступника.
По информации МК, конфликт произошёл на национальной почве. Кавказцы, 26-летний Роберт и 24-летний Богдан, повздорили с двумя прохожими — уроженцами Азербайджана, выкрикивавшими оскорбления национального толка. Завязалась драка, в ходе которой у одного из участников конфликта отобрали и разорвали паспорт. Азербайджанцы вызвали на подмогу своего родственника, находившегося неподалеку в букмекерской конторе. Он явился на место конфликта с ножом, которым и воспользовался, пишет издание.
Около шести утра полицейские задержали 27-летнего подозреваемого у корпуса 2039. Его изобличили в том, что он на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанёс двум незнакомым ранения ножом. Его сразу отправили в предварительное заключение по основаниям статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили «Зеленоград.ру» в главном управлении МВД столицы.
Для «всестороннего установления обстоятельств произошедшего» расследование решил взять на себя следственный комитет — об этом говорится на сайте ведомства. К расследованию подключились специалисты центра по борьбе с экстремизмом, сообщает МК. Также, по сведениям издания, задержанный заявил, что сам собирался сдаваться с поличным.
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