Два молодых человека, 24 и 26 лет, получили тяжёлые ножевые ранения от незнакомца рядом со зданием вокзала в Крюково. Сообщение в полицию пришло в половине третьего ночи субботы, 19 сентября.

Прибывший на место наряд полиции нашёл пострадавших с колото-резаными ранами на автобусной остановке. Их отправили в больницу, а сотрудники уголовного розыска начали поиск преступника.

По информации МК, конфликт произошёл на национальной почве. Кавказцы, 26-летний Роберт и 24-летний Богдан, повздорили с двумя прохожими — уроженцами Азербайджана, выкрикивавшими оскорбления национального толка. Завязалась драка, в ходе которой у одного из участников конфликта отобрали и разорвали паспорт. Азербайджанцы вызвали на подмогу своего родственника, находившегося неподалеку в букмекерской конторе. Он явился на место конфликта с ножом, которым и воспользовался, пишет издание.