Цены на кофе начинаются от 100 рублей за маленький эспрессо и до 290 рублей за большой раф. С 8 до 10 утра любой кофе за 120 рублей. Другие популярные виды тоже в наличии. Согласно инстаграму кофейни, в ней подают единственный в городе кофе фирмы Rockets.

Чай стоит 150 рублей — черный, зеленый, белый, матча и саган-дайля, отвар которого в Монголии, Бурятии и на Алтае пьют шаманы.

Выпечка стоит от 100 до 200 рублей — это круассаны, печенье, кексы и др.

Есть акции, по которым можно получить скидки. К примеру, с 8 до 10 утра кофе + десерт — 200 рублей.