Кофейня Easy does it открылась в корпусе 234А — центральный вход в «Атак». Подают кофе, чай, какао, выпечку и десерты.
Цены на кофе начинаются от 100 рублей за маленький эспрессо и до 290 рублей за большой раф. С 8 до 10 утра любой кофе за 120 рублей. Другие популярные виды тоже в наличии. Согласно инстаграму кофейни, в ней подают единственный в городе кофе фирмы Rockets.
Чай стоит 150 рублей — черный, зеленый, белый, матча и саган-дайля, отвар которого в Монголии, Бурятии и на Алтае пьют шаманы.
Выпечка стоит от 100 до 200 рублей — это круассаны, печенье, кексы и др.
Есть акции, по которым можно получить скидки. К примеру, с 8 до 10 утра кофе + десерт — 200 рублей.
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