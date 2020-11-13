Зеленоградец не выпускал врача из квартиры, чтобы получить лекарство от ковида 13.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде произошел конфликт между пациентом с коронавирусом и врачом, которого он вызвал на дом. Терапевт Надежда Нестеренко пожаловалась, что 50-летний Алексей Поликарпов требовал у нее препарат «Коронавир», которого у нее с собой не было. После этого он якобы стал хватать женщину за руки и не выпускал из квартиры.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По его данным препарат нужно заказывать заранее, поэтому Нестеренко не принесла его. Врач сняла побои и написала заявление в полицию. «Зеленоград.ру» не удалось оперативно связаться с местным управлением МВД. Сам пациент заявил изданию, что терапевт придумала эту историю, так как мужчина обещал пожаловаться на ее действия. По его словам, он специально вызвал доктора, так как «Коронавир» можно получить только через него, и при вызове предупредил поликлинику, что у него лекарство закончилось.

Когда Нестеренко пришла без лекарства, она предложила ему другой препарат. Тогда Поликарпов ее попросил письменно сменить ему схему лечения, назначенную ранее. Врач якобы не стала этого делать. «Она спросила, сколько мне выдали таблеток ["Коронавира"], я говорю: 50. Она тут же скомкивает эту бумажку [где начала писать назначение на препарат] со словами: „Мы максимум 20 таблеток даем, вы с ума сошли?“ И рвет по направлению к выходу», — пересказывает пациент. Он готов подать на врача встречный иск за клевету на него.

В поликлинике, где работает Надежда Нестеренко, на момент публикации не ответили на звонки «Зеленоград.ру». Редакция направит запрос в департамент здравоохранения.

«Коронавир» — российский препарат от ковида (производитель «Р-Фарм»), его розничная цена составляет около 12 тысяч рублей. В начале октября Сергей Собянин сообщил, что болеющим на дому лекарства этот препарат предоставляют бесплатно.

Действующее вещество в этом препарате — фавипиравир, разработанный японской корпорацией Fujifilm Holdings еще в 2014 году. До сих пор фавипиравир применяли для борьбы с гриппом и лихорадкой Эбола. Исключительная лицензия (патент) на фавипиравир у Японии закончилась в прошлом году, и теперь компании по всему миру могут производить дженерики. Врачи сомневаются в эффективности российской разработки против коронавируса, который как раз является таким дженериком, так как препарат еще не прошел третью, самую важную стадию клинических испытаний.

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Метки:
коронавирус, происшествия, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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