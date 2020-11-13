Дистанционное обучение: старшеклассники, скорее всего, останутся, студенты перешли до конца сессии, младшие классы могут перейти по решению родителей 13.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Решение о продлении или непродлении дистанционного обучения для 6-11 классов мэрия примет на следующей неделе, сказал Сергей Собянин, уточнив, что, скорее всего, эта форма будет продлена. На онлайн-обучение могут перевести и учеников 1-5 классов, если родители класса примут такое решение на общем собрании.

Обязательным для старшеклассников дистанционное обучение сделали, потому что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди старшеклассников значительно выше, чем в младших классах. «Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на удаленку, а младшие нет», — сказал мэр в эфире «России 24». Еще одна причина — родителям не с кем будет оставить младшеклассников дома.

По словам Собянина, несколько классов начальной школы в столице уже перешли на дистанционное обучение. Например, в зеленоградской школе 853 соответствующий приказ был выпущен 11 ноября: если родители решат перевести класс на онлайн-обучение, администрация учреждения должна будет организовать этот процесс. Вообще, решение об использовании дистанционного образования принимают школы, сообщил Рособрнадзор в ответе одному из родителей.

Для снижения нагрузки на транспорт и минимизации контактов между людьми на дистанционку отправили также студентов Москвы и Петербурга, приказ 11 ноября выпустило Министерство образования РФ. Таким образом, студенты МИЭТа и других федеральных вузов уйдут в онлайн до 6 февраля 2021 года. По подсчетам Собянина, в целом в Москве это коснется 600 тысяч студентов и около 150 тысяч преподавателей и сотрудников администраций.

Оперштаб Москвы заверил, что онлайн-обучение не означает снижение уровня знаний у школьников — и «несмотря на все сложности», средние результаты ЕГЭ-2020 по Москве оказались на уровне прошлых лет (какой это уровень, не уточняется).

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Нужно ли перевести на удаленку и учеников 1-5 классов?
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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, дистанционное обучение
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