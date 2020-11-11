Ближайшие точки KFC находятся в ТЦ «Панфиловский», ТЦ «Иридиум» и на Восточной промзоне (проезд 4807, дом 6).

Поесть на площади Юности можно в только что открывшемся кафе Brunch Time, ресторане «Колбасофф», кафе «Русский лес», кофейне Ruma's.