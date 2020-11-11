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KFC на площади Юности закрылся на ремонт 11.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Кафе быстрого питания KFC на площади Юности закрыт до 9 декабря на ремонт. Об этом написано на дверях заведения.

Ближайшие точки KFC находятся в ТЦ «Панфиловский», ТЦ «Иридиум» и на Восточной промзоне (проезд 4807, дом 6).

Поесть на площади Юности можно в только что открывшемся кафе Brunch Time, ресторане «Колбасофф», кафе «Русский лес», кофейне Ruma's.

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Kill Digit
Вчера, 14:12
Ещё раньше закрылся KFC в ТЦ Атлас рядом со станцией Крюково.
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