Кафе быстрого питания KFC на площади Юности закрыт до 9 декабря на ремонт. Об этом написано на дверях заведения.
Ближайшие точки KFC находятся в ТЦ «Панфиловский», ТЦ «Иридиум» и на Восточной промзоне (проезд 4807, дом 6).
Поесть на площади Юности можно в только что открывшемся кафе Brunch Time, ресторане «Колбасофф», кафе «Русский лес», кофейне Ruma's.
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