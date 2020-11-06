Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запустят 11 ноября. ЦКАД-3 проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга».
Дорога имеет четыре полосы движения. Здесь предусмотрена система взимания платы по типу «Свободный поток», автомобили будут без остановок проезжать через рамку, фиксирующую проезд. Идентификация авто будет осуществляться с помощью специальных датчиков, определяющих габариты, государственный регистрационный знак и наличие транспондера в автомобиле. Владельцы транспондеров смогут оплачивать проезд привычным способом — пополняя баланс лицевого счета устройства.
Как сообщили в компании «Автодор», тарифы на ЦКАД-3 разработаны по принципу «дальше едешь — меньше платишь». Правда, только в том случае, если вы пользуетесь транспондером «Автодора». С ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта — 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 «Волга» составит 50 процентов.
Проезд от М-11 до М-8 на легковом автомобиле обойдется в — 182 рубля, на грузовом — 595 рублей, скидка составит 30 процентов. А за маршрут протяженностью 15 километров владелец транспондера «Автодора» получит скидку в 15 процентов: 55,25 рублей для легкового транспорта, 178,5 для грузового.
Владельцы других транспондеров, в том числе действующего на М-11, при проезде по любому маршруту получат единую скидку в 15 процентов.
Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В этом случае скидки не предусмотрены.
Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское — Горки — 65 рублей. Водитель грузового автотранспорта за проезд от М-11 до М-7 заплатит 1660 рублей при предоплате и постоплате.
Купить билет заранее можно на сайте «Автодора», в мобильном приложении компании, Центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет», предоставив маршрут поездки, дату и время начала поездки, госномер и категорию ТС.
При проезде через рамку системы взимания платы номер авто будет распознан, если данные о машине совпадут с данными в системе, проезд считается оплаченным. Если платить после поездки, то сделать это нужно в течение пяти дней оплатить теми же самыми способами.
Транспондеры для проезда по ЦКАД-3 можно купить в нескольких точках. Ближе к пересечению М-11 и ЦКАД-3:
- АЗС «Трасса», Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, поселок Механического завода №?1, 49-й км (справа)
- АЗС Лукойл №?409 (около парка Победы в Солнечногорске)
- АЗС ТатНефть №?61 (рядом с пересечением Ленинградского и Обуховского шоссе)
В Зеленограде и Солнечногорске:
- Магазин «Автодок» в корпусах 330 и 1508
- Магазин «Би-Би» в Зеленограде, корпус 813А с1 и в Солнечногорске, улица Лепсе, 2
- Офис «Мегафон» в Зеленограде, Крюковская площадь, 1 и в Солнечногорске, Крестьянская улица, 10
- МФЦ в Солнечногорске, улица Тельнова, 3/2
- АЗС «ТатНефть» №?168 (рядом с Чашниково)
- АЗС «Нефтьмагистраль» на Ленинградском шоссе около парка Ровесник и около ТЦ Fashion House
С другой стороны М-11 строят пятый пусковой комплекс ЦКАД. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. Из них 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции «бетонки» А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения.
ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком новой дороги. В конце июня 2020 года запустили движение по отрезку ЦКАД между Можайским шоссе и Новой Ригой. Полностью трассу сдадут в 2021 году.