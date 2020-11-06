Тарифы

Как сообщили в компании «Автодор», тарифы на ЦКАД-3 разработаны по принципу «дальше едешь — меньше платишь». Правда, только в том случае, если вы пользуетесь транспондером «Автодора». С ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта — 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 «Волга» составит 50 процентов.

Проезд от М-11 до М-8 на легковом автомобиле обойдется в — 182 рубля, на грузовом — 595 рублей, скидка составит 30 процентов. А за маршрут протяженностью 15 километров владелец транспондера «Автодора» получит скидку в 15 процентов: 55,25 рублей для легкового транспорта, 178,5 для грузового.

Владельцы других транспондеров, в том числе действующего на М-11, при проезде по любому маршруту получат единую скидку в 15 процентов.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В этом случае скидки не предусмотрены.

Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 — 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское — Горки — 65 рублей. Водитель грузового автотранспорта за проезд от М-11 до М-7 заплатит 1660 рублей при предоплате и постоплате.

Купить билет заранее можно на сайте «Автодора», в мобильном приложении компании, Центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет», предоставив маршрут поездки, дату и время начала поездки, госномер и категорию ТС.

При проезде через рамку системы взимания платы номер авто будет распознан, если данные о машине совпадут с данными в системе, проезд считается оплаченным. Если платить после поездки, то сделать это нужно в течение пяти дней оплатить теми же самыми способами.