Около четырех тонн старой техники и электроники собрали в Зеленограде 04.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде закончилась акция по сбору старой бытовой техники и электроники «ЭлектроОсень-2020». Завершающая часть сбора прошла 31 октября на территории Озеропарка возле Школьного озера, сюда жители принесли пять кубов электрохлама.

По оценке организаторов, за четыре часа акции технику сдали около 90 жителей города. Одним из основных участников, сдавших большой объем электрохлама, стала школа в Менделеево.

«Одна девушка привезла и разгрузила целый багажник электрохлама. Также приходила женщина, жительница 8 района, которая очень просила забрать у нее стиральную машинку. Самостоятельно вывезти машинку из дома она не могла, а акциями утилизации в магазинах электроники пользоваться не хотела, так как ей не нужно было ничего покупать», — рассказали организаторы. Волонтёры съездили к ней домой и забрали машинку.

Во время сбора электрохлама многие также сдавали пластмассовые крышечки. Всего в ходе акции было собрано шесть мешков и 35 пятилитровых бутылей крышечек, причем основной объём сдали сотрудники METRO Cash & Carry.

Первый этап сбора проходил 16-17 октября в ТЦ «Леруа Мерлен». За это время жители сдали 1,5-2 тонны старой техники (12 паллет и 3 тележки). Эти вещи отправятся на переработку в «Национальную экологическую компанию» (НЭК) в Ярославль. Сколько именно тонн было собрано за всю акцию, организаторы уточнить не смогли. На акции в 2019 году волонтеры собрали больше двух тонн техники.

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Метки:
раздельный сбор, бытовая техника
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