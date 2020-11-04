«Одна девушка привезла и разгрузила целый багажник электрохлама. Также приходила женщина, жительница 8 района, которая очень просила забрать у нее стиральную машинку. Самостоятельно вывезти машинку из дома она не могла, а акциями утилизации в магазинах электроники пользоваться не хотела, так как ей не нужно было ничего покупать», — рассказали организаторы. Волонтёры съездили к ней домой и забрали машинку.