В октябре в Зеленограде пройдет акция «ЭлектроСбор». В три пункта сбора можно будет привезти пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры, мониторы, системные блоки, мышки, принтеры, телефоны, плееры, провода, зарядки и наушники. Не примут волонтеры «всё, что вставляется в технику: картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты».

Куда принести:

ТЦ «Леруа Мерлен» — 16 октября с 08:00 до закрытия ТЦ, 17 октября с открытия до 15:00 (площадка сбора будет слева сразу после входа)

Улица Гоголя 11А, Творческий лицей — 31 октября предварительно 12:00—18:00

Корпус 1209, ДЦ «Добрознание» — 31 октября 11:00-14:00

Координатор сбора Елена: 8-916-974-48-64. Две последние точки, возможно, не будут работать из-за эпидемиологической ситуации — наверняка это станет ясно только перед началом сбора.