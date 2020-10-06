Акция по сбору старой бытовой техники и электроники пройдет в Зеленограде в октябре 06.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В октябре в Зеленограде пройдет акция «ЭлектроСбор». В три пункта сбора можно будет привезти пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры, мониторы, системные блоки, мышки, принтеры, телефоны, плееры, провода, зарядки и наушники. Не примут волонтеры «всё, что вставляется в технику: картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты».

Куда принести:

  • ТЦ «Леруа Мерлен» — 16 октября с 08:00 до закрытия ТЦ, 17 октября с открытия до 15:00 (площадка сбора будет слева сразу после входа)
  • Улица Гоголя 11А, Творческий лицей — 31 октября предварительно 12:00—18:00
  • Корпус 1209, ДЦ «Добрознание» — 31 октября 11:00-14:00

Координатор сбора Елена: 8-916-974-48-64. Две последние точки, возможно, не будут работать из-за эпидемиологической ситуации — наверняка это станет ясно только перед началом сбора.

На этой акции нельзя взять себе старую технику, которую принесли другие: на телефонах и компьютерах могут остаться персональные данные. Собранная техника отправится на один из двух предприятий — инновационный перерабатывающий завод в Ярославле «НЭК» или «Орис Пром».

В прошлом году во время этой акции за четыре дня участники собрали 2240 килограмм электрических приборов. Организаторы не ожидали такого резонанса: «Люди шли без перерыва и буквально оборвали наши телефоны!» Кроме телевизоров и мониторов, люди приносили системные блоки, чайники, утюги, магнитофоны, телефоны, наушники, провода.

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Метки:
экология, раздельный сбор, бытовая техника, Леруа Мерлен
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