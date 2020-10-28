«ВкусВилл» выбирает магазины для установки контейнеров под «Добрые крышечки». Можно проголосовать за точки в Зеленограде 28.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Сеть магазинов «ВкусВилл» объявила голосование за выбор магазинов, где нужно установить контейнеры для сбора пластиковых крышек. В Зеленограде таких точек сбора еще нет, и сейчас у жителей есть возможность изменить это. Голосование продлится до декабря.

В опросе «ВкусВилла» всего два поля: номер вашей карты/номер телефона и адрес магазина, где, по вашему мнению, нужно установить контейнер для крышек. При установке следующей партии контейнеров сеть будет ориентироваться на магазины, указанные чаще всего.

Волонтеры проекта «Добрые крышечки» на основе анализа карты пунктов приёма крышек в Зеленограде предложили самые подходящие, по их мнению, варианты:

  • 3 микрорайон: Яблоневая аллея, дом 2
  • 8 микрайон: корпус 826
  • 17 микрорайон: Георгиевский проспект, дом 37, корпус 1

Если контейнеры установят, в них можно будет сдавать любые пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (включая питьевую воду и пюре в тюбиках) от любого производителя и крышечки от «Иммунеле». Крышки нужно приносить чистыми и сухими, это «увеличит шансы на то, что крышечки попадут в переработку». Не подходят для переработки крышки от любой бытовой химии (кондиционеры, шампуни, зубные пасты и т.д.), крышечки от стаканов с кофе или с молочным коктейлем, крышки от сметаны и других молочных продуктов (прозрачные), крышечки от растительного масла. 

Сейчас в нашем городе в трех «ВкусВиллах» установлены пандоматы для пластиковых бутылок (это магазины в корпусах 612, 1406 и 1812). Бутылки перерабатываются на солнечногорском заводе «Пларус», а вырученные деньги перечисляются в благотворительный фонд «Линия жизни».

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Метки:
экология, раздельный сбор, вкусвилл
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