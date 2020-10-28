Сеть магазинов «ВкусВилл» объявила голосование за выбор магазинов, где нужно установить контейнеры для сбора пластиковых крышек. В Зеленограде таких точек сбора еще нет, и сейчас у жителей есть возможность изменить это. Голосование продлится до декабря.

В опросе «ВкусВилла» всего два поля: номер вашей карты/номер телефона и адрес магазина, где, по вашему мнению, нужно установить контейнер для крышек. При установке следующей партии контейнеров сеть будет ориентироваться на магазины, указанные чаще всего.

Волонтеры проекта «Добрые крышечки» на основе анализа карты пунктов приёма крышек в Зеленограде предложили самые подходящие, по их мнению, варианты: