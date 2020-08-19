В «Перекрёстках» установили контейнеры для сбора использованных зубных щёток 19.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Торговая сеть «Перекрёсток» присоединилась к проекту по сбору использованных пластиковых зубных щёток. Специальные контейнеры установили почти во всех магазинах сети в Зеленограде, кроме корпуса 124 — там ящик появится в четверг, 20 августа, сообщили «Зеленоград.ру» в компании Х5 Retail Group, куда входит сеть.

Использованные зубные щётки переработают в тротуарную плитку. Сбор и вывоз щёток как вторсырья организует производитель зубных паст, щёток и других товаров для гигиены рта Splat. У компании уже есть подобный опыт. С её помощью такой плиткой выложены, например, тротуары в парке Победы в посёлке Кулотино Новгородской области. В переработку принимаю пластиковые зубные щётки любого производителя.

Проект вдохновлён концепцией zero waste (ноль отходов), цель которой в том, чтобы производимый нами мусор не попадал на свалку или на мусоросжигательный завод, если годен как вторсырьё.

Магазины сети «Перекрёсток» в Зеленограде находятся по адресам: Панфиловский проспект, 6А; площадь Юности, 2; в корпусах 124, 407, 900, 1446, 1471Б, 1549, 2309А.

Вы будете сдавать старые зубные щётки на переработку?
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Метки:
магазины, экология, раздельный сбор
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