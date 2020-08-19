Торговая сеть «Перекрёсток» присоединилась к проекту по сбору использованных пластиковых зубных щёток. Специальные контейнеры установили почти во всех магазинах сети в Зеленограде, кроме корпуса 124 — там ящик появится в четверг, 20 августа, сообщили «Зеленоград.ру» в компании Х5 Retail Group, куда входит сеть.

Использованные зубные щётки переработают в тротуарную плитку. Сбор и вывоз щёток как вторсырья организует производитель зубных паст, щёток и других товаров для гигиены рта Splat. У компании уже есть подобный опыт. С её помощью такой плиткой выложены, например, тротуары в парке Победы в посёлке Кулотино Новгородской области. В переработку принимаю пластиковые зубные щётки любого производителя.