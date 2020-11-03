Проезд по выделенным полосам с 7 ноября будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедов. Сейчас выделенные полосы открыты для личного транспорта по выходным, но с субботы это будет запрещено. Штраф для автомобилистов за выезд на полосу составляет три тысячи рублей.

Как сообщили в мэрии, благодаря этим изменениям общественный транспорт будет двигаться без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках.

Первые выделенные полосы появились в Москве в 2009 году на Волоколамском шоссе, сообщает РБК. На конец 2019 года в Москве было уже 350,82 км выделенных полос. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский изданием объяснял, что решение не пускать обычные машины на выделенные полосы поможет оптимизировать нагрузку на магистрали: «Десять лет назад в Москве стали массово запускать выделенные полосы, и они работали все семь дней в неделю, но под нажимом автомобилистов власти решили пойти на эксперимент и в выходные дать им возможность заезжать в крайнюю правую полосу. Новые выделенки при этом стали вводить в строй опять в режиме всей недели, и многие водители теперь путаются и получают штрафы».

В департаменте транспорта РБК уточнили, что проводили опрос среди жителей Москвы (не уточняя количество респондентов), который показал, что больше половины участников поддерживают единый график выделенных полос. В ведомстве сообщили, что к ним обращались «коллеги из Probok.net и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний» — они тоже считали, что это поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

В Зеленограде выделенная полоса для автобусов могла появиться на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте». Это предложение было в проекте по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, однако потом от него отказались.