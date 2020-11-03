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Личным автомобилям окончательно запретят ездить по выделенным полосам. Правило начнет работать 7 ноября 03.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Проезд по выделенным полосам с 7 ноября будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб и велосипедов. Сейчас выделенные полосы открыты для личного транспорта по выходным, но с субботы это будет запрещено. Штраф для автомобилистов за выезд на полосу составляет три тысячи рублей.

Как сообщили в мэрии, благодаря этим изменениям общественный транспорт будет двигаться без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках.

Первые выделенные полосы появились в Москве в 2009 году на Волоколамском шоссе, сообщает РБК. На конец 2019 года в Москве было уже 350,82 км выделенных полос. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский изданием объяснял, что решение не пускать обычные машины на выделенные полосы поможет оптимизировать нагрузку на магистрали: «Десять лет назад в Москве стали массово запускать выделенные полосы, и они работали все семь дней в неделю, но под нажимом автомобилистов власти решили пойти на эксперимент и в выходные дать им возможность заезжать в крайнюю правую полосу. Новые выделенки при этом стали вводить в строй опять в режиме всей недели, и многие водители теперь путаются и получают штрафы».

В департаменте транспорта РБК уточнили, что проводили опрос среди жителей Москвы (не уточняя количество респондентов), который показал, что больше половины участников поддерживают единый график выделенных полос. В ведомстве сообщили, что к ним обращались «коллеги из Probok.net и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний» — они тоже считали, что это поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

В Зеленограде выделенная полоса для автобусов могла появиться на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте». Это предложение было в проекте по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, однако потом от него отказались.

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В 2017 году специалист «Мосгортранса» по выделенным полосам и приоритету общественного транспорта, урбанист Александр Егоров предлагал сделать отдельную полосу для общественного транспорта на Панфиловском проспекте, Солнечной аллее, Центральном проспекте до площади Юности, в Савелкинском проезде, на Сосновой аллее и улице Логвиненко. Ему возразил технический директор ООО «СпецДорПроект», член зеленоградской комиссии по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович: «Выделенные полосы в Зеленограде не нужны. Они будут только вредить. Общественный транспорт сейчас ходит хорошо. Если ввести выделенные полосы там, где предлагают, даже без учета того, что они будут неэффективны и разорваны (поскольку много выездов, въездов и перекрестков), то автобусы до них будут намного дольше доезжать. И пассажиры будут тратить больше времени на поездки, и город умрет в пробках».

Специалист отдела оптимизации дорожного движения Центра организации дорожного движения Илья Марков тогда также посчитал, что выделенные полосы для общественного транспорта в Зеленограде пока не нужны. По его мнению, актуальнее и полезнее разработать приоритет общественного транспорта на регулируемых перекрестках. Это небольшие выделенные участки возле перекрестков, на светофоре — дополнительная фаза для проезда автобусов, работает 5-7 секунд между автомобильными фазами. За это время могут успеть проехать один-два автобуса. Это позволит не скапливаться автобусам на светофоре и не ехать потом «паровозом» друг за другом, мешая автомобилистам.

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Метки:
общественный транспорт, правила дорожного движения
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Обсуждение
A T
2 часа назад
В Зеленограде при безаварийном движении обычно не собираются такие пробки, чтобы общественному транспорту постоянно нужны были выделенные полосы. Автобусы в карманах вроде из-за потока не пропускающих тоже подолгу не стоят.
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