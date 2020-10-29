По крайней мере два отделения Сбера не работают по техническим причинам. Офис в корпусе 315 (улица Юности), согласно записке на дверях, закрыт по 8 ноября. По словам сотрудницы офиса, закрыт «по техническим причинам», без подробностей. Информации по другим отделениям у нее нет.
Очевидец также сообщил о закрытии отделения на Центральном проспекте. Дата открытия неизвестна.
Связаться с пресс-службой банка не удалось. Напишите нам, если вы знаете о закрытии других отделенй Сбера или других банков.
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