Сбербанк временно закрыл несколько отделений 29.10.2020 ZELENOGRAD.RU

По крайней мере два отделения Сбера не работают по техническим причинам. Офис в корпусе 315 (улица Юности), согласно записке на дверях, закрыт по 8 ноября. По словам сотрудницы офиса, закрыт «по техническим причинам», без подробностей. Информации по другим отделениям у нее нет.

Очевидец также сообщил о закрытии отделения на Центральном проспекте. Дата открытия неизвестна.

Связаться с пресс-службой банка не удалось. Напишите нам, если вы знаете о закрытии других отделенй Сбера или других банков.

Это не первое временное закрытие отделение в этом году. В конце марта в связи с эпидемией коронавируса Сбер перевел все отделения в Зеленограде, кроме двух, на особый режим работы — два дня в неделю. В начале апреля несколько отделений вернулись к ежедневной работе, но по субботнему графику.

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