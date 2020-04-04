На сайте Сбербанка опубликован список открытых отделений с графиком работы с 3 по 5 апреля. Корпуса 1604 в нём нет. График режимов работы офисов в период с 6 по 30 апреля обещают опубликовать в ближайшее время.

Сейчас так:

Корпус 834А: 4 апреля — с 10 до 16 часов.

Корпус 1106: 4 апреля — с 9:00 до 16:30; 5 апреля — с 10 до 16 часов.

Корпус 1403А: 4 апреля — с 9 до 17 часов.

Корпус 1812: 4 апреля — с 10:00 до 16:30.

Савёлкинский проезд, 6: 4 апреля — с 10 до 18 часов.

Офис в корпусе 1812 вывесил график работы вплоть до четверга: 5 апреля, в воскресенье, отделение не работает, с 6 по 9 апреля — с 10:00 до 16:30.

В редакцию "Зеленоград.ру" позвонил сотрудник банка и подтвердил расписание. Он также не называл корпус 1604, но добавил, что перечисленные отделения будут работать по такому графику минимум до 12 апреля.