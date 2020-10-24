До конца осени 2021 года на трех участках Ленинградского шоссе должны появиться надземные переходы.
Переходы сделают:
- на 42-м километре на месте существующего наземного перехода в районе примыкания дороги к СНТ «Искра»
- на 46-м км около ТЦ «Сельмаг» в Дурыкино
- на 70-м км в месте поворота на Смирновку
Надземные переходы выполнят в виде закрытой галереи со сводчатым покрытием, что позволит защитить пешеходов от осадков и шума дороги. Входы на эстакаду построят в одном уровне с подходами, также предусмотрят пандусы для подъема и спуска. Среди вариантов также были подъемники и лифты, но заказчик выбрал пандусы.
Прохожую часть пандусных и лестничных сходов оборудуют железобетонным бортиком и визуально-тактильными указателями. На самой трассе М-10 установят дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку. На жилых улицах, примыкающих к Ленинградскому шоссе, и от автобусных остановок до проектируемых надземных переходов проложат тротуары.
Переходы построят за счет средств федерального бюджета. Контракт от ФКУ «Упрдор „Россия“» (подведомственно Росавтодору) на 179 млн рублей получила московская компания «Дорэкс».