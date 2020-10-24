Прохожую часть пандусных и лестничных сходов оборудуют железобетонным бортиком и визуально-тактильными указателями. На самой трассе М-10 установят дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку. На жилых улицах, примыкающих к Ленинградскому шоссе, и от автобусных остановок до проектируемых надземных переходов проложат тротуары.

Переходы построят за счет средств федерального бюджета. Контракт от ФКУ «Упрдор „Россия“» (подведомственно Росавтодору) на 179 млн рублей получила московская компания «Дорэкс».