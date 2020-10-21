Главный кардиолог Зеленограда начал вести прием в обычной поликлинике 21.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В поликлинике в корпусе 2042 начал принимать главный кардиолог нашего города Александр Грицанчук. К нему на прием запишут, когда необходимо экспертное мнение в решении сложных случаев, неоднозначных вопросов по поводу госпитализации, операций, смежных патологий, комбинированных вопросов терапии и хирурги.

Александр Грицанчук — врач-кардиолог, заместитель главврача горбольницы по терапевтической помощи, руководитель регионального сосудистого центра и обладатель почетного статуса «Московский врач».

Возможность более плотного взаимодействия зеленоградской больницы и поликлиник появилась после того, как все взрослые поликлиники стали филиалами горбольницы.

Напрямую записаться к доктору не получится: первичный прием возможен только через участкового терапевта или врача-кардиолога своей поликлиники, изначально они направляют на дополнительное обследование, ставят диагноз и назначают лечение. Если возникают сложности, уже подготовленным и обследованным пациентам терапевт или кардиолог выдаст направление, далее заведующий консультативно-диагностического отделения (КДО) должен его подписать и сам записать пациента на прием к Грицанчуку.

Пациенты, которые входят в диспансерные группы по сердечно-сосудистым заболеваниям и закреплены за своими врачами, уже находятся под постоянным контролем — если кому-то из них понадобится консультация Грицанчука, то вопрос будет решаться в особом порядке, сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.

Но сейчас с записью может возникнуть проблема — в нескольких поликлиниках свободного времени для записи нет. Пациенты, записанные ранее, приходят к закрытым кабинетам и вынуждены долго ждать приема в живой очереди. В департаменте здравоохранения объяснили это ростом числа вызовов на дом в связи с эпидемией коронавируса и ростом сезонных ОРВИ.

Несмотря на эти сложности, прием ведут и терапевты, и кардиологи, при необходимости направляя пациентов к главному кардиологу. Например, во вторник Александр Грицанчук принял 12 человек.

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Метки:
медицина, поликлиника, кардиолог
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