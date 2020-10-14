Дом быта в 15-м микрорайоне закрылся. Выяснили, что ненадолго 14.10.2020 ZELENOGRAD.RU

«В корпусе 1543 всю мою жизнь был Дом быта „Лебедь“. Ещё неделю назад там набойки ставила. Сейчас там всё сломали», — написала читательница «Зеленоград.ру» Юлия. Узнали, что произошло.

На странице Дома быта во вконтакте в субботу появилось объявление, что он закрылся на ремонт. Там же написали, что забрать вещи можно до пятницы, 16 октября, в обычном рабочем графике, то есть с 9:00 до 19:00 (ателье и металлоремонт) и до 20:00 (обувь).

Дозвониться до «Лебедя» по указанному на странице телефону не удалось. На месте выяснили у рабочих, что Дом быта вернётся в отремонтированные помещения через полтора — может, через два месяца. Точнее сказать не смогли, а телефона у организации давно нет, сказал один из рабочих. Он также затруднился ответить, где именно люди могут забрать вещи из ремонта, а сотрудников на месте в пять вечера среды не было.

«Зеленоград.ру» написал в личные сообщения группы Дома быта, чтобы уточнить, как и когда люди смогут получить сданные вещи, но пока никто не ответил.

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Метки:
микрорайон 15, ремонт, Лебедь
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