На странице Дома быта во вконтакте в субботу появилось объявление, что он закрылся на ремонт. Там же написали, что забрать вещи можно до пятницы, 16 октября, в обычном рабочем графике, то есть с 9:00 до 19:00 (ателье и металлоремонт) и до 20:00 (обувь).

Дозвониться до «Лебедя» по указанному на странице телефону не удалось. На месте выяснили у рабочих, что Дом быта вернётся в отремонтированные помещения через полтора — может, через два месяца. Точнее сказать не смогли, а телефона у организации давно нет, сказал один из рабочих. Он также затруднился ответить, где именно люди могут забрать вещи из ремонта, а сотрудников на месте в пять вечера среды не было.

«Зеленоград.ру» написал в личные сообщения группы Дома быта, чтобы уточнить, как и когда люди смогут получить сданные вещи, но пока никто не ответил.