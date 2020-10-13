12 октября жители Зеленограда обратили внимание на невозможность записаться к участковым врачам в некоторых поликлиниках города. Как оказалось, отменой онлайн-записи пытались сократить число посетителей, но получилось наоборот: в коридорах стали скапливаться пациенты.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру» об «огромнейших очередях» в поликлинике 9 микрорайона: «Онлайн-записи нет, талоны дают в живую очередь. Пациенты с больничными сидят толпой в душном коридоре больше четырех часов. Ни о какой дистанции речи и быть не может». На медпосту в поликлинике ему сказали, что запись отменили, чтобы «сделать прием более доступным».

На горячей линии горбольницы «Зеленоград.ру» подтвердили, что это не ошибка системы, а намеренное закрытие записи из-за большого количества желающих попасть к врачу — и пока что приема к терапевту придется ждать в общей очереди.

Такая же ситуация наблюдается для поликлиники во 2-м микрорайоне: и там, и там система выдает «нет доступного времени для записи». При этом запись к детским врачам (участковому и педиатру) открыта, можно попасть к остальным взрослым врачам разных профилей, сдать кровь на антитела по коронавирусу, хотя сдача мазка на ковид тоже закрыта.

В департаменте здравоохранения Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Зеленоград.ру», по каким причинам была закрыта онлайн-запись, в каких поликлиниках и у каких специалистов.