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В нескольких поликлиниках отменили онлайн-запись, чтобы сократить число посетителей. Это привело к огромным живым очередям 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

12 октября жители Зеленограда обратили внимание на невозможность записаться к участковым врачам в некоторых поликлиниках города. Как оказалось, отменой онлайн-записи пытались сократить число посетителей, но получилось наоборот: в коридорах стали скапливаться пациенты.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру» об «огромнейших очередях» в поликлинике 9 микрорайона: «Онлайн-записи нет, талоны дают в живую очередь. Пациенты с больничными сидят толпой в душном коридоре больше четырех часов. Ни о какой дистанции речи и быть не может». На медпосту в поликлинике ему сказали, что запись отменили, чтобы «сделать прием более доступным».

На горячей линии горбольницы «Зеленоград.ру» подтвердили, что это не ошибка системы, а намеренное закрытие записи из-за большого количества желающих попасть к врачу — и пока что приема к терапевту придется ждать в общей очереди.

Такая же ситуация наблюдается для поликлиники во 2-м микрорайоне: и там, и там система выдает «нет доступного времени для записи». При этом запись к детским врачам (участковому и педиатру) открыта, можно попасть к остальным взрослым врачам разных профилей, сдать кровь на антитела по коронавирусу, хотя сдача мазка на ковид тоже закрыта.

В департаменте здравоохранения Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Зеленоград.ру», по каким причинам была закрыта онлайн-запись, в каких поликлиниках и у каких специалистов.

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Метки:
коронавирус, поликлиника, терапевт, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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Обсуждение
Константин Дроздов
5 часов назад
А дальше? Где результат?Кто наказан? Больные люди по 5 часов в очереди сидят, всем фиолетово? В чем смысл вашей заметки,просто информирование населения, чтобы к врачу не ходили? Главврач 201 поликлинники ходит по коридорам и ухмыляется сидите сидите говорит. Складывается впечатление , что ваша газета беззуба
Александр Эрлих
4 часа назад
Газета беззуба ровно на столько, насколько беззубы её читатели. Вот вы настолько беззубы, что смотрите, как главврач ухмыляется вам в лицо и молчите? Ну-ну... Позор какой. Сидите дальше.
Ольга Каплина
1 час назад
пишите жалобу в депздрав. Я сегодня написала жалобу по поводу того, что сегодня ребенок стоял в очереди на мазок целый час.
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