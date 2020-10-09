Мэр Москвы призвал жителей «собраться, сконцентрироваться» еще несколько месяцев, пока не будет готова к массовому использованию вакцина от коронавирусной инфекции, которая «вообще снимет эту проблему». По его словам, если люди не откликнутся на ограничения в городе, избежать коллапса не получится.

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Просто надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса. Город принимает необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — сказал он в интервью «Первому каналу».

Собянин добавил, что мэрия дает «полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем».

Однако что именно будет происходить до выхода вакцины, непонятно: например, когда станет известно, переведут ли школьников на дистанционную учебу после окончания каникул 18 октября, зачем работодателей обязали собирать с людей номера машин и телефонов? Также не совсем ясно, какой процент населения рассчитывают привить от ковида чиновники, при условии, что вакцинация будет добровольной.

Пока аналитики мэрии не могут самостоятельно спрогнозировать развитие заболеваемости в городе, такой прогноз сделала математическая модель Сбербанка. Динамику заболеваемости рассчитали на основе четырех сценариев: граждане соблюдают профилактические меры, иногда нарушают, нарушают часто, ведут себя как обычно.

Так, при соблюдении мер безопасности москвичи пройдут пик пандемии 17 октября с суточным приростом 4,9 тысячи заразившихся. При редких нарушениях — 20 октября с суточным приростом 5,2 тысячи. С частыми или полными нарушениями — 24 октября (около 7,2 тысячи и почти 8 тысяч соответственно).

По данным на утро 9 октября в Москве зарегистрировано 3,7 тысячи новых заболевших. За сутки выздоровело 1,4 тысячи человек, умерло 33. Количество активных случаев — 57,2 тысячи.