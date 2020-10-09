Собянин призвал москвичей продержаться несколько месяцев до выхода вакцины от корононавируса. Что будет происходить в это время, непонятно, хотя мэр говорит, что «дает полную информацию» 09.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы призвал жителей «собраться, сконцентрироваться» еще несколько месяцев, пока не будет готова к массовому использованию вакцина от коронавирусной инфекции, которая «вообще снимет эту проблему». По его словам, если люди не откликнутся на ограничения в городе, избежать коллапса не получится.

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Просто надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса. Город принимает необходимые решения, но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — сказал он в интервью «Первому каналу».

Собянин добавил, что мэрия дает «полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем».

Однако что именно будет происходить до выхода вакцины, непонятно: например, когда станет известно, переведут ли школьников на дистанционную учебу после окончания каникул 18 октября, зачем работодателей обязали собирать с людей номера машин и телефонов? Также не совсем ясно, какой процент населения рассчитывают привить от ковида чиновники, при условии, что вакцинация будет добровольной.

Пока аналитики мэрии не могут самостоятельно спрогнозировать развитие заболеваемости в городе, такой прогноз сделала математическая модель Сбербанка. Динамику заболеваемости рассчитали на основе четырех сценариев: граждане соблюдают профилактические меры, иногда нарушают, нарушают часто, ведут себя как обычно.

Так, при соблюдении мер безопасности москвичи пройдут пик пандемии 17 октября с суточным приростом 4,9 тысячи заразившихся. При редких нарушениях — 20 октября с суточным приростом 5,2 тысячи. С частыми или полными нарушениями — 24 октября (около 7,2 тысячи и почти 8 тысяч соответственно).

По данным на утро 9 октября в Москве зарегистрировано 3,7 тысячи новых заболевших. За сутки выздоровело 1,4 тысячи человек, умерло 33. Количество активных случаев — 57,2 тысячи.

О вакцине

Это векторная вакцина, которая не содержит вирус. То есть после введения препарата человек не заражается и не заболевает коронавирусом, а также не является его носителем. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Её уникальность в способности сокращать сроки выработки иммунитета к вирусу. При первой прививке вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет (образуются антитела), а после второй формируются клетки памяти, которые дальше будут бороться с вирусом самостоятельно.

Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в начале августа после двух этапов испытаний. Через месяц стартовала третья фаза исследований, в которой могут принять участие все желающие, если нет перечисленных выше противопоказаний. Одним из первых добровольцев третьего этапа стал мэр Собянин. Его примеру собирались последовать и зеленоградские чиновники, включая префекта. Почти 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не готовы привиться тестовым вариантом вакцины от ковида.

Производство вакцины расположили в Зеленограде на базе завода «Биннофарм» в Северной промзоне. Для третьего этапа клинических исследований выпустили 40 тысяч доз вакцины, четверть из которых плацебо.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович
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