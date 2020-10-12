Принимать банковские карты в киосках «Мосгортранса» начнут с января. Если снова что-нибудь не помешает 12.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В кассах метро и пригородных электричек уже несколько лет продают проездные билеты по безналичной оплате, а «Мосгортранс», обслуживающий наземный городской транспорт, всё ещё меняет и настраивает оборудование. Планировалось ввести оплату картами в этом году, теперь обещают в начале 2021-го. Но это прогресс — раньше сроков вообще не называли.

Свою переписку с департаментом транспорта по поводу оплаты проездных нам прислал читатель Дмитрий. Бесконтактная оплата стала особенно актуальной из-за коронавируса. Да и наличные — уже прошлый век.

Чтобы в киосках «Мосгортранса» ввести бесконтактную оплату, надо выполнить комплекс мероприятий, обстоятельно ответили в руководстве департамента. А именно: заменить контрольно-кассовое оборудование, поставить в киосках банковские платежные терминалы и доработать программное обеспечение автоматизированного рабочего места кассира.

При этом онлайн-кассы, к которым подключат терминалы, поставили в всех киосках еще в конце прошлого года, говорится в ответе. Терминалы закупали весной, планировалось ввести безналичную оплату до июля. Но процесс затягивается, потому что в период эпидемии останавливали госзакупки. Завершить его планируется до 1 января 2021 года.

Раньше на вопросы об отсутствии бесконтактной оплаты в киосках «Мосгортранс» отвечал «не планируется» и отмечал, что с пополнением карт «Тройка» проблем не видит. С появлением новых валидаторов есть возможность оплатить проезд банковской картой или телефоном с функцией NFC — в каждом автобусе должен быть как минимум один такой валидатор. Только разовая поездка при таком способе оплаты будет дороже — 44 рубля (по «Тройке» — 40 рублей)

Единственный в Зеленограде автомат, где можно купить проездной и пополнить «Тройку», поставили в этом году у остановки «Магазин «Океан». Но работает он с переменным успехом.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, карточки
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