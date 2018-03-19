Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Когда проездной в киосках «Мосгортранса» можно будет оплатить картой? 19.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Восемь билетных киосков в Зеленограде работают только за наличные. Пассажиры, получающие зарплату на банковскую карту, удивлены отсутствием возможности расплатиться ей за проездной. Мы спросили «Мосгортранс», когда они оснастят свои киоски терминалами для безналичного расчета. Если коротко — таких планов сейчас нет, с пополнением «Троек» всё и так хорошо.

Да, в билетных киосках нет оборудования для безналичного расчета, но существует «большое количество» возможностей для пополнения карты «Тройка», считают в «Мосгортрансе». Пассажиры могут пополнить карту «Тройка» и записать на неё любой билет с помощью банковской карты на терминалах «Московский кредитный банк» или «Элекснет» — в Зеленограде около сорока таких точек. Кроме того, есть мобильное приложение «Мой проездной» для смартфонов с технологией NFC. Карту «Тройка» прикладывают к задней крышке телефона, выбирают билет и оплачивают его картой с помощью приложения.

Также существует ряд возможностей для удаленного пополнения «Тройки». Это оплата банковской картой, со счета мобильного телефона, через «Яндекс.Деньги», Webmoney, «QIWI Кошелек». Но какой бы способ ни выбрать, удаленное пополнение подразумевает запись на карту оплаченного билета, а для этого надо ехать к метро и прикладывать карту к информационному терминалу. Кроме того, удаленно можно только пополнить баланс проездного «Кошелек», а для других проездных такой способ недоступен.

Эти возможности транспортное предприятие считает большими. Ввод безналичного расчета в билетных киосках не планируется.

 Реклама
В салоне красоты «Никор» праздники никогда не заканчиваются. Подарки с 15 марта Объявления
Мастер Ирина Чернова снова работает в салоне красоты «Хризантема» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Компания «ЮрИнфоСервис» оказывает различные юридические услуги Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама