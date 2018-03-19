Да, в билетных киосках нет оборудования для безналичного расчета, но существует «большое количество» возможностей для пополнения карты «Тройка», считают в «Мосгортрансе». Пассажиры могут пополнить карту «Тройка» и записать на неё любой билет с помощью банковской карты на терминалах «Московский кредитный банк» или «Элекснет» — в Зеленограде около сорока таких точек. Кроме того, есть мобильное приложение «Мой проездной» для смартфонов с технологией NFC. Карту «Тройка» прикладывают к задней крышке телефона, выбирают билет и оплачивают его картой с помощью приложения.

Также существует ряд возможностей для удаленного пополнения «Тройки». Это оплата банковской картой, со счета мобильного телефона, через «Яндекс.Деньги», Webmoney, «QIWI Кошелек». Но какой бы способ ни выбрать, удаленное пополнение подразумевает запись на карту оплаченного билета, а для этого надо ехать к метро и прикладывать карту к информационному терминалу. Кроме того, удаленно можно только пополнить баланс проездного «Кошелек», а для других проездных такой способ недоступен.



Эти возможности транспортное предприятие считает большими. Ввод безналичного расчета в билетных киосках не планируется.