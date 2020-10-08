Одобрено строительство кафе возле 23-го микрорайона. Его поддержало 80% участников общественного обсуждения 08.10.2020 ZELENOGRAD.RU

По итогам электронных общественных обсуждений, одобрено строительство здания под общепит между Заводской улицей и 23-м микрорайоном, рядом с парком. Часть участников высказалась против этих планов, но их мнение не учли.

В обсуждении, как следует из опубликованного заключения, участвовали 355 человек. Голоса «за» — без аргументов, просто «поддерживаю». 65 участников высказались против. Основные аргументы: не нужно в небольшой тихой парковой зоне, где хорошо гулять с детьми, заниматься спортом и просто отдыхать, строить ресторан, а возможно и питейное заведение (вид разрешенного использования участка подразумевает любой вид общепита — от столовой до бара). Тем более, в новом парке уже начались конфликты жителей — в беседках с мангалами распивают и шумят, пишут жители.

«Строительство ресторана нарушит спокойную атмосферу парка. Будет больше мусора и машин». «Нельзя превращать зону отдыха жителей района в сборище случайных пьяных компаний, а этого не избежать». «Зона отдыха у пруда превратилась в шашлычную зону. Мусор, шум, распитие спиртных напитков. Окрестные кусты превращены в общественные туалеты. А на оставшемся, ещё не замусоренном любителями шашлыков и шумных компаний зелёном поле предлагается построить ресторан. Оставьте последний кусок зелени жителям района». Еще один аргумент — общепита в районе хватает, больше не нужно. Лучше построить что-нибудь спортивное, или оставить всё как есть.

Все высказывания «против» не рекомендованы к учету (так по регламенту формулируется резюме градостроительной комиссии). Предположения о будущем шуме, мусоре, конфликтах и предложения ничего не строить, а лучше посадить деревья не обсуждаются. поскольку «не являются предметом правил землепользования и застройки». Общественное обсуждение считается состоявшимся, проект одобрен. Речь пока не о проекте здания, а проекте внесения изменения в правила землепользования и застройки — надо было изменить вид разрешенного использования участка, на котором собираются строить.

Фактически этот участок находится в промзоне, но формально рядом находится зона отдыха с прудом — её устроили два года назад. Два года назад мэрия выставляла его на торги, искали арендатора, который построил бы автосервис. Но со «вспомогательным видом разрешенного использования» — магазинами и общепитом. Арендатор мог построить четырехэтажное здание с подвалом и уличной парковкой, но желающих не нашлось. После появления зоны отдыха возле 23-го микрорайона решили построить на Заводской кафе или ресторан. Площадь объекта не превысит 3540 квадратных метров, обещал Москомстройинвест.

Обсуждение проходило на портале «Активный гражданин» в течение двух недель. В нём могли участвовать живущие и работающие в Крюково (и подтвердившие это документально на сайте мэрии), а также депутаты Мосгордумы, собственники земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных в этом районе.

Протоколы общественных слушаний на «Активном гражданине» не публикуются, в заключениях нет никаких имен и прочих персональных данных. Участники обсуждения могут воспользоваться кнопкой «проверка учета мнения», остальным эта опция недоступна.

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Метки:
строительство, рестораны и кафе, улица заводская, 23 микрорайон
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