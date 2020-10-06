В Комитете лесного хозяйства Московской области попросили людей не заходить в лес с 6 по 12 октября из-за осложнения пожарной обстановки: в регионе установился высокий класс пожарной опасности, и в ближайшее время погода не изменит этого. Ограничено как пребывание людей в лесах, так и въезд на машинах.

Сейчас в лесничествах усилили патрулирование, организовано ежедневное дежурство с 8 до 21 часа, лесные дороги перекрыли шлагбаумами. Как сообщили в Комитете, штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет пять тысяч рублей.

Для связи со специализированной диспетчерской службы лесного хозяйства Московской области можно использовать номера: 8-800-100-94-00, 8-915-355-17-89, 8-916-376-18-83, 8-915-245-89-66, электронную почту: clh.rds@mail.ru

Ограничение не касается лесопарков на территории Зеленограда.