Основной причиной торфяных пожаров в 2010 году называли как раз малоснежную зиму. В МЧС тогда объясняли, что из-за теплой зимы и отсутствия паводка торфяные почвы не получили достаточного количества влаги. А торф очень влагоемкий материал — один килограмм торфа может впитать до 15 литров воды. Торф обычно не самовозгорается — часто трагедии делают возможными сами люди, которые жгут сухую весеннюю траву из-за мифа, что это полезно для удобрения почвы золой. По данным МЧС, палы сухой травы практически всегда происходят по вине человека и легко могут стать причиной лесного или торфяного пожара.

Теплую зиму называли причиной и торфяных пожаров в 2014 и 2015 году в Тверской области. Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко тогда называл еще одного виновника: «На мой взгляд, катастрофическое влияние на ситуацию оказало принятие нового Лесного кодекса [принят в 2006 году], который разрушил систему борьбы с лесными пожарами. Теперь предприятия, которые работают в лесу, практически лишены возможности зарабатывать деньги и содержать штат за счет собственных средств. Они полностью зависят от бюджетного финансирования, а бюджет не может обеспечить зарплату такого количества людей».

По его словам, из-за нововведений из 200 тысяч человек, которые были заняты в лесном хозяйстве, осталось меньше 60 тысяч. Соответственно, уменьшилось количество тех людей, которые могли «быстро и профессионально наладить борьбу с огнем в лесу». Дополнительной проблемой стала еще большая бюрократизация: «Если раньше в рабочем времени руководителей и специалистов лесного хозяйства бумагооборот занимал примерно 10%, то сейчас он занимает примерно 75%. Получается, что количество людей, реально способных бороться с огнем в лесу, сократилось не в три с лишним раза, а на порядок. Потому что оставшиеся в свое рабочее время вынуждены в основном писать бумажки».