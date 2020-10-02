Скончался Борис Яковлев — ветеран войны и первый директор школ 609 и 845 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Борису Леонидовичу Яковлеву было 99 лет. Он прошёл всю Великую Отечественную войну артиллеристом, а затем отдал 45 лет учительскому делу.

В армию он пошел в 1939 году — в 18 лет, по призыву. Война началась за три дня до его 20-летия. Освобождал Украину, Крым, Румынию, Венгрию. Прослужил в армии семь лет. Имел множество наград и медалей, в их числе «За взятие Будапешта», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.» Также награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

После войны Борис Яковлев окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, работал в детском доме, затем в школах учителем истории. Был первым директором 845-й и 609-й школ, руководителем зеленоградского Управления народного образования. Борис Леонидович более 20 лет был членом совета ветеранов 3-го микрорайона, часто встречался со школьниками, рассказывал о войне.

В 2010 году Борис Леонидович поделился своими фронтовыми воспоминаниями с «Зеленоград.ру».

Читайте также
Борис Яковлев: «Мы сами хоронили своих ребят»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
некролог, Яковлев Борис Леонидович
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении на Панфиловском проспекте. Выяснили, кем был погибший водитель Новости
Переход через Савёлкинский проезд убрали вместе со светофором. Его делали, как временный, но потом решили оставить Новости
Скончался Борис Яковлев — ветеран войны и первый директор школ 609 и 845 Новости
Штаб по коронавирусу напомнил о штрафах за нарушение самоизоляции и отказе переводить на удаленную работу Новости
Почему вместе с больными деревьями вокруг Зеленограда рубят здоровые. Объясняет начальник отдела защиты лесов Новости
В «Пятёрочках» появились отдельные полки с продуктами для здорового питания Новости
Детский сад на 170 мест начали строить в Андреевке. Он будет круглым и муниципальным Новости
«Каждый четвертый заболевший — либо школьник, либо студент». Собянин допустил переход на дистанционное обучение, если больных станет больше Новости
Центр прикладной урбанистики Зеленограда начинает независимое исследование города самими горожанами Новости
Фитнес-центр «Олимп» в 17 микрорайоне продолжит работать: арендодатель пошел им на уступки Новости
Три дома для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации достроены и введены в эксплуатацию Новости
Треть работников каждой организации должны перейти на удалённую работу. Собянин введет новые ограничения, если заболеваемость будет расти Новости
«Мы не могли отстраненно смотреть на их судьбу». Гендиректор НИИМЭ Геннадий Красников о благотворительном фонде для поддержки бывших сотрудников зеленоградского хайтека Истории
Выставка-исследование «Не цифрой единой. Коллаж в эпоху метамодерна» — до конца октября в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Переход на карту «Мир» для получения пенсий продлили до конца года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру