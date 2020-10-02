В армию он пошел в 1939 году — в 18 лет, по призыву. Война началась за три дня до его 20-летия. Освобождал Украину, Крым, Румынию, Венгрию. Прослужил в армии семь лет. Имел множество наград и медалей, в их числе «За взятие Будапешта», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.» Также награжден Орденом Трудового Красного Знамени.



После войны Борис Яковлев окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, работал в детском доме, затем в школах учителем истории. Был первым директором 845-й и 609-й школ, руководителем зеленоградского Управления народного образования. Борис Леонидович более 20 лет был членом совета ветеранов 3-го микрорайона, часто встречался со школьниками, рассказывал о войне.



В 2010 году Борис Леонидович поделился своими фронтовыми воспоминаниями с «Зеленоград.ру».